Вільне життя
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27.01.2017 автор:  Віра Перун

Колядує і віншує “Вільне життя плюс”

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27.01.2017 автор:  Вільне Життя

№4 від 26 січня 2017 року

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27.01.2017 автор:  Вільне Життя

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

ЗА АНГЛІЙСЬКОЮ — ЯПОНСЬКА. Українська — у черзі?

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

ПРО ПЕНСІЇ З ПЕРШОГО СІЧНЯ

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Економіка

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Технології

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Новини

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Політика

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Калина

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    13.01.2017 автор:  Вільне Життя
    Кихта добра

    У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.

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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

  • Важливо
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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

  • Долі людські
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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

  • Afghan_girl_begging
  • DSC0089
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  • 39213
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Спорт

Новини
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28.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук
Спринтерська «бронза» Олега Данилюка

Головною подією командного чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, який сьогодні, 28 січня, завершився в Запоріжжі, став юніорський світовий рекорд у п’ятиборстві, встановлений Аліною Шух із Броварів. Сімнадцятилітня багатоборка з Київщини не тільки поліпшила досягнення для дівчат віком до двадцяти років, а й показала найкращий результат світового зимового сезону серед дорослих — 4550 очок. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

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27.01.2017 автор:  Віра Перун
Колядує і віншує “Вільне життя плюс”

Хоч і Йордан уже тиждень, як позаду, та дзвінка коляда ще линутиме до Стрітення. Колектив газети «ВЖ плюс» вітав читачів на шпальтах, а нині працівники редакції колядують і віншують та ще й посівають через інтернет-простір.

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Фоторепортажі

27.01.2017 автор:  Вільне Життя

Доля одна в нас, одна Україна

ТЕ, ЩО НАША КУЛЬТУРА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ, УСІМ ВІДОМО. НАВІТЬ ВЛАДА ЦЕ ВИЗНАЄ. ТА ПОГЛЯНЬМО, ДЕ ПОМІТНО НАЙБІЛЬШИЙ РУХ, ХТО НЕ СИДИТЬ СКЛАВШИ РУКИ? САМЕ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ, МАБУТЬ, І СПРАВДІ У ЛЮДСЬКІЙ ДУШІ ПОТЯГ ДО ДУХОВНОСТІ НЕЗНИЩЕННИЙ, А КУЛЬТУРА Є ОДНІЄЮ З ЇЇ СКЛАДОВИХ. НЕ ДАСТЕ НІ КОПІЙКИ — ВСЕ ОДНО СТОЯТИМЕМО НА […]

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