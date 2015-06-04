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Не ялинкою єдиною…
НОВОРІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Вибір редакції
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
Жінки, як правило, не афішують свій вік. Мовляв, їм стільки років, на скільки мають вигляд. Ольга Іванівна Рудик своїх літ не приховує, бо хто почує, що їй вісімдесят, щиро дивується: та не може бути! Вона й справді моложава, енергійна, у яскравій куртці, зовсім не виглядає на свої поважні літа. Як вдається їй «обманювати» роки і […]
Не ялинкою єдиною…
Уже 25-й рік поспіль вихованці обласного еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді та школярі Тернопільщини доводять, що головним атрибутом новорічно-різдвяних свят є не тільки ялинка.
НОВОРІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Добігає кінця другий тиждень 2017-го. Неспокійний світ зустрічав його феєрверками, гучними гуляннями і численними терактами. Україна ж відсвяткувала уже і прихід Нового року, і Різдво Христове. А попереду ще два празники різдвяного циклу — Василія Великого зі Старим Новим роком та Водохреще. Одвічний і непереборний хід невидимого вселенського годинника: що б не відбувалося у світі, […]
Економіка
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Гаряча лінія: про новації в оподаткуванні підприємців
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новації, але з 2018-го
Технології
Новини
Розваги на будь-який смак
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Гаряча лінія: про новації в оподаткуванні підприємців
-
16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новації, але з 2018-го
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16.01.2017 , автор: Віра Перун
Адреси відпочинку
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16.01.2017 , автор: Вільне Життя
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
На прощання — відзвітуйтеся
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Колір значення не має
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13.01.2017 , автор: Віра Перун
Правова допомога — безкоштовно
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12.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Капітан, капітан, усміхніться!
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12.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Більш як чверть мільйона звернень
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12.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Два звіти відмінили
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12.01.2017 , автор: Вільне Життя
ЗАКОЛЯДОВАНА РИБА
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12.01.2017 , автор: Вільне Життя
Не ялинкою єдиною…
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Політика
НОВОРІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Читали?
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
Розваги на будь-який смак
Ось і завершилася найвеселіша і найцікавіша пора для дітвори — зимові канікули. Дивовижні новорічно-різдвяні дійства та активний відпочинок надовго запам’ятаються і тернопільським школярам.
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12.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Капітан, капітан, усміхніться!
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11.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Найсильніші на Західній Україні
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Адреси відпочинку
Драмтеатр 14 і 19 січня вашій увазі музична комедія М. Гоголя у сценічній редакції В. Жили «Ніч перед Різдвом». 15 січня актори зіграють музичну комедію «Летюча миша» за однойменною оперетою Й. Штрауса. Поч. о 19.00. 15 січня на сцені театру українська народна казка «Рукавичка». Поч. о 13.00.
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16.01.2017 , автор: Вільне Життя
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
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Фоторепортажі
Гори, гори ясно…
Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]