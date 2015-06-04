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Чи було згвалтування?
У БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ ВІН НЕ МАРНУЄ ЧАСУ
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У БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ ВІН НЕ МАРНУЄ ЧАСУ
У МИНУЛОМУ ТА Й У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ СЕЛА ПЕРЕВОЛОКИ БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ БУЛО І Є БАГАТО ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ, ЯКІ ТВОРИЛИ Й ТВОРЯТЬ ДОБРО, СПРИЯЮЧИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЗБАГАЧЕННЮ ІСТОРІЇ НАШОГО КРАЮ. ОДНІЄЮ З ТАКИХ ОСОБИСТОСТЕЙ Є СВЯЩЕНИК ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЮРІЯ О. ВАСИЛІЙ МАРЧИШАК.
Говорили про Крути, а дивились про Естонію
ПЕРШИЙ У НОВОМУ РОЦІ ПОКАЗ ІСТОРИЧНИХ ФІЛЬМІВ У ГАЛЕРЕЇ «БУНКЕРМУЗ» ПРИСВЯЧУВАВСЯ БОЮ ПІД КРУТАМИ 29 СІЧНЯ 1918 РОКУ. ПОДІЯ, ЩО УВІЙШЛА В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ ЯК ОДНА З НАЙГЕРОЇЧНІШИХ ЇЇ СТОРІНОК. ЩЕ У ТОЙ ЧАС ОБРОСТАЛА МІФАМИ ТА ВИГАДКАМИ ЯК ЗА КОРДОНОМ, ТАК І В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. ЩО ВЖЕ КАЗАТИ ПРО НАСТУПНІ РОКИ: ВОНИ ТІЛЬКИ МНОЖИЛИСЬ, […]
Колядує і віншує “Вільне життя плюс”
Хоч і Йордан уже тиждень, як позаду, та дзвінка коляда ще линутиме до Стрітення. Колектив газети «ВЖ плюс» вітав читачів на шпальтах, а нині працівники редакції колядують і віншують та ще й посівають через інтернет-простір.
Економіка
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03.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Кому необхідно задекларувати доходи до 3 травня
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03.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Є можливість про все дізнатися
Технології
Новини
Репетиція перед чемпіонатом
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Маленький вклад у велику майбутню перемогу
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Професіографічна екскурсія для безробітних
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03.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Кому необхідно задекларувати доходи до 3 травня
-
03.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Є можливість про все дізнатися
-
03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Перші перемоги майбутніх чемпіонів
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Чи було згвалтування?
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Про цибульки, пампушки і ваніліни
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02.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Єдиний внесок і пенсіонери
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02.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Нема умов, зате є медалі
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02.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Ігор ЗАДОРОЖНИЙ: «До новацій підприємцям потрібно звикати»
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02.02.2017 , автор: Вільне Життя
Зборівські школярі записали патріотичний ролик
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02.02.2017 , автор: Вільне Життя
Роботодавці Тернопільщини потребують фахівців робітничих професій
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02.02.2017 , автор: Вільне Життя
У Підгаєцьких школах зробили крок назустріч професіям
Політика
Читали?
Читали?
Читали?
ЗА АНГЛІЙСЬКОЮ — ЯПОНСЬКА. Українська — у черзі?
Вітаємо!
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
Репетиція перед чемпіонатом
Не встигли ще тернопільські прихильники «королеви спорту» порадіти за успіхи своїх земляків на запорізькому чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків, як надійшла втішна звістка і зі столиці нашої держави. Готуючись до запланованого на середину лютого чемпіонату України в приміщенні серед дорослих, подружжя майстрів спорту Івана і Наталії Стребкових знову довело, що обоє всерйоз налаштовані […]
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Перші перемоги майбутніх чемпіонів
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02.02.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Нема умов, зате є медалі
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
№5 від 2 лютого 2017 року
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 2 лютого 2017 року.
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03.02.2017 , автор: Вільне Життя
Про цибульки, пампушки і ваніліни
Фоторепортажі
Доля одна в нас, одна Україна
ТЕ, ЩО НАША КУЛЬТУРА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ, УСІМ ВІДОМО. НАВІТЬ ВЛАДА ЦЕ ВИЗНАЄ. ТА ПОГЛЯНЬМО, ДЕ ПОМІТНО НАЙБІЛЬШИЙ РУХ, ХТО НЕ СИДИТЬ СКЛАВШИ РУКИ? САМЕ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ, МАБУТЬ, І СПРАВДІ У ЛЮДСЬКІЙ ДУШІ ПОТЯГ ДО ДУХОВНОСТІ НЕЗНИЩЕННИЙ, А КУЛЬТУРА Є ОДНІЄЮ З ЇЇ СКЛАДОВИХ. НЕ ДАСТЕ НІ КОПІЙКИ — ВСЕ ОДНО СТОЯТИМЕМО НА […]