Вільне життя
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13.01.2017 автор:  Вільне Життя

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Afghan_girl_begging
13.01.2017 автор:  Вільне Життя

Кихта добра

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12.01.2017 автор:  Вільне Життя

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ — РЕАЛЬНІ ЗАГРОЗИ

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12.01.2017 автор:  Вільне Життя

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12.01.2017 автор:  Вільне Життя

№2 від 12 січня 2017 року

Важливо

Економіка

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Технології

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Новини

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Політика

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Калина

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    Afghan_girl_begging
    13.01.2017 автор:  Вільне Життя
    Кихта добра

    У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.

  • Важливо
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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

  • Важливо
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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

  • Долі людські
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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

  • Afghan_girl_begging
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  • 39213
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Спорт

Новини
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16.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук
Розваги на будь-який смак

Ось і завершилася найвеселіша і найцікавіша пора для дітвори — зимові канікули. Дивовижні новорічно-різдвяні дійства та активний відпочинок надовго запам’ятаються і тернопільським школярам. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

Анонси
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16.01.2017 автор:  Віра Перун
Адреси відпочинку

Драмтеатр 14 і 19 січня вашій увазі музична комедія М. Гоголя у сценічній редакції В. Жили «Ніч перед Різдвом». 15 січня актори зіграють музичну комедію «Летюча миша» за однойменною оперетою Й. Штрауса. Поч. о 19.00. 15 січня на сцені театру українська народна казка «Рукавичка». Поч. о 13.00.

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Фоторепортажі

21.12.2016 автор:  Вільне Життя

Гори, гори ясно…

Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]

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м.Тернопіль
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