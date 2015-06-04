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РОЗРИТА МОГИЛА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
Добробут починається з духовності
Правова допомога — безкоштовно
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ЧИ ПЕРШОГО РАЗУ, ЧИ СОРОКОВОГО, А НЕБЕЗПЕЧНО
МИ ГОТУВАЛИСЯ ДО РІЗДВА, АБИ СІМ’ЄЮ ВІДЗНАЧИТИ ЙОГО. А ВОНИ, КОЗІВСЬКІ ВОЛОНТЕРИ, ДУМАЛИ ПРО ТИХ, ЩО НА ВІЙНІ. ТА Й НЕ ЛИШЕ ДУМАЛИ — ЩЕ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ «САМООБОРОНА КОЗІВЩИНИ», А ТАКОЖ ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ «СПІЛКА БІЙЦІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО «СИЛА УКРАЇНИ», РАЙОННА РАДА ТА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОСИЛИ АКЦІЮ «РІЗДВО ДЛЯ СОЛДАТА».
РОЗРИТА МОГИЛА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Новорічні святкування в Україні затьмарило повідомлення з Праги: там на Ольшанському кладовищі ексгумували прах видатного українського письменника та поета Олександра Олеся (справжнє прізвище — Кандиба). За місце його поховання упродовж років з власної ініціативи сплачував ренту (20 тисяч крон на 10 років) громадянин Чехії українець Володимир Михайлишин. Проте недавно він помер і син Михайлишина як […]
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
Жінки, як правило, не афішують свій вік. Мовляв, їм стільки років, на скільки мають вигляд. Ольга Іванівна Рудик своїх літ не приховує, бо хто почує, що їй вісімдесят, щиро дивується: та не може бути! Вона й справді моложава, енергійна, у яскравій куртці, зовсім не виглядає на свої поважні літа. Як вдається їй «обманювати» роки і […]
Економіка
Технології
Новини
Ні сніг, ні морози — не перешкода
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18.01.2017 , автор: Вільне Життя
Торт не для політики
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18.01.2017 , автор: Вільне Життя
ЧИ ПЕРШОГО РАЗУ, ЧИ СОРОКОВОГО, А НЕБЕЗПЕЧНО
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18.01.2017 , автор: Вільне Життя
РОЗРИТА МОГИЛА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
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17.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новий тренер — нові надії
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Вік живи — вік учись
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Розваги на будь-який смак
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Гаряча лінія: про новації в оподаткуванні підприємців
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новації, але з 2018-го
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16.01.2017 , автор: Віра Перун
Адреси відпочинку
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16.01.2017 , автор: Вільне Життя
ЯК ЗАПРОСИВ НА ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ, ТАК І ДОСІ РАЗОМ
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
На прощання — відзвітуйтеся
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16.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Колір значення не має
Політика
Добробут починається з духовності
Читали?
НОВОРІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Читали?
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
Ні сніг, ні морози — не перешкода
Попри несприятливу для тернопільських легкоатлетів через відсутність придатних приміщень пору року чимало з них не тільки не припиняють занять улюбленим видом спорту, а й устигли вже після новорічно-різдвяних свят узяти участь у кількох традиційних змаганнях. Завдяки гостинності львів’ян, які завжди раді бачити в себе друзів-суперників із сусідніх областей Західної України.
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17.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новий тренер — нові надії
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Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Торт не для політики
На свята можна сі побавити троха з пляцками. Правда, перед Різдвом то тяжко зробити, бо тоди роботи купа. А таково ближче до остатних свят, то часу стає, як на мене, трошка більше. Ковбаси вудити не тре, шинки теж, хіба що кутю на Свят-вечер доварити, наліпити вареників і накрутити голубців. А, ну і пампухів свіжих насмажити. […]
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16.01.2017 , автор: Віра Перун
Адреси відпочинку
Фоторепортажі
ВЕРТЕПНІ ДІЙСТВА І ЩЕДРІВОК ПЕРЕДЗВІН
Цілий рік ми очікуємо цієї новорічно-різдвяної казки з її персонажами, діями, сценами. І разом з малечею самі поринаємо в дитинство, де все ще правдиве, щире, світле, не затьмарене викликами дорослого життя. Ще не стих відгомін того другого празника, святого Василя, як біля яскраво прибраної ялинки на Театральному майдані в Тернополі розпочалася нова вистава. Минулої неділі […]