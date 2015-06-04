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Нарахування субсидій можуть змінити
Доля одна в нас, одна Україна
Майстер-клас від чемпіонки
Перший старт — перша медаль
Вибір редакції
Колядує і віншує “Вільне життя плюс”
Хоч і Йордан уже тиждень, як позаду, та дзвінка коляда ще линутиме до Стрітення. Колектив газети «ВЖ плюс» вітав читачів на шпальтах, а нині працівники редакції колядують і віншують та ще й посівають через інтернет-простір.
Доля одна в нас, одна Україна
ТЕ, ЩО НАША КУЛЬТУРА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ, УСІМ ВІДОМО. НАВІТЬ ВЛАДА ЦЕ ВИЗНАЄ. ТА ПОГЛЯНЬМО, ДЕ ПОМІТНО НАЙБІЛЬШИЙ РУХ, ХТО НЕ СИДИТЬ СКЛАВШИ РУКИ? САМЕ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ, МАБУТЬ, І СПРАВДІ У ЛЮДСЬКІЙ ДУШІ ПОТЯГ ДО ДУХОВНОСТІ НЕЗНИЩЕННИЙ, А КУЛЬТУРА Є ОДНІЄЮ З ЇЇ СКЛАДОВИХ. НЕ ДАСТЕ НІ КОПІЙКИ — ВСЕ ОДНО СТОЯТИМЕМО НА […]
Навіщо уряд придумав атлас?
КОЛИ В 2014-МУ НА СХІДНОМУ ФРОНТІ РОЗГОРАЛИСЯ БОЇ І НА ПЕРЕДОВУ ЗАХИЩАТИ КОРДОНИ ДЕРЖАВИ ПІШЛИ ЧОЛОВІКИ, ЯКІ НЕ ДУМАЛИ ПРО ВЛАСНІ ЗАРОБІТКИ, КОМФОРТ І НАВІТЬ ЖИТТЯ, УРЯДОВЦІ ЛАДНІ БУЛИ ПООБІЦЯТИ ЇМ ВСЕ, ЩО ТІЛЬКИ ЗМОГЛИ ПРИДУМАТИ — ПО ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ЗА ДЕНЬ БОЙОВИХ ДІЙ, ТИСЯЧІ — ЗА ПІДБИТІ ТАНКИ ЧИ ЗНИЩЕНІ БОЄПРИПАСИ ВОРОГА… ПООБІЦЯЛИ Й […]
Економіка
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28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Правила змінилися
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28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Якщо працюєте неповний день
Технології
Новини
Спринтерська «бронза» Олега Данилюка
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28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Правила змінилися
-
28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Якщо працюєте неповний день
-
27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Фаворитові рівних немає
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27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
З акцизом чи без
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27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Свій статус необхідно підтвердити
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27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Коли велосипед не для прогулянок
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27.01.2017 , автор: Вільне Життя
Нарахування субсидій можуть змінити
-
27.01.2017 , автор: Вільне Життя
Доля одна в нас, одна Україна
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26.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Майстер-клас від чемпіонки
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26.01.2017 , автор: Вільне Життя
Майже 350 інвалідів знайшли роботу завдяки службі зайнятості
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26.01.2017 , автор: Вільне Життя
Пуза, паради і пляцки
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26.01.2017 , автор: Вільне Життя
Чотири тисячі осіб — на профнавчання
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Перший старт — перша медаль
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
А на Львівщині штучні поля
Політика
Читали?
Вітаємо!
У ДЕНЬ ЗЛУКИ ВІЗЬМЕМОСЯ ВСІ ЗА РУКИ
Читали?
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
Спринтерська «бронза» Олега Данилюка
Головною подією командного чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, який сьогодні, 28 січня, завершився в Запоріжжі, став юніорський світовий рекорд у п’ятиборстві, встановлений Аліною Шух із Броварів. Сімнадцятилітня багатоборка з Київщини не тільки поліпшила досягнення для дівчат віком до двадцяти років, а й показала найкращий результат світового зимового сезону серед дорослих — 4550 очок.
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27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Фаворитові рівних немає
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27.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Коли велосипед не для прогулянок
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Колядує і віншує “Вільне життя плюс”
Хоч і Йордан уже тиждень, як позаду, та дзвінка коляда ще линутиме до Стрітення. Колектив газети «ВЖ плюс» вітав читачів на шпальтах, а нині працівники редакції колядують і віншують та ще й посівають через інтернет-простір.
Фоторепортажі
Доля одна в нас, одна Україна
ТЕ, ЩО НАША КУЛЬТУРА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ, УСІМ ВІДОМО. НАВІТЬ ВЛАДА ЦЕ ВИЗНАЄ. ТА ПОГЛЯНЬМО, ДЕ ПОМІТНО НАЙБІЛЬШИЙ РУХ, ХТО НЕ СИДИТЬ СКЛАВШИ РУКИ? САМЕ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ, МАБУТЬ, І СПРАВДІ У ЛЮДСЬКІЙ ДУШІ ПОТЯГ ДО ДУХОВНОСТІ НЕЗНИЩЕННИЙ, А КУЛЬТУРА Є ОДНІЄЮ З ЇЇ СКЛАДОВИХ. НЕ ДАСТЕ НІ КОПІЙКИ — ВСЕ ОДНО СТОЯТИМЕМО НА […]