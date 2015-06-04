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Операція «Кастет»
Говорили про Крути, а дивились про Естонію
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У БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ ВІН НЕ МАРНУЄ ЧАСУ
У МИНУЛОМУ ТА Й У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ СЕЛА ПЕРЕВОЛОКИ БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ БУЛО І Є БАГАТО ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ, ЯКІ ТВОРИЛИ Й ТВОРЯТЬ ДОБРО, СПРИЯЮЧИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЗБАГАЧЕННЮ ІСТОРІЇ НАШОГО КРАЮ. ОДНІЄЮ З ТАКИХ ОСОБИСТОСТЕЙ Є СВЯЩЕНИК ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЮРІЯ О. ВАСИЛІЙ МАРЧИШАК.
Говорили про Крути, а дивились про Естонію
ПЕРШИЙ У НОВОМУ РОЦІ ПОКАЗ ІСТОРИЧНИХ ФІЛЬМІВ У ГАЛЕРЕЇ «БУНКЕРМУЗ» ПРИСВЯЧУВАВСЯ БОЮ ПІД КРУТАМИ 29 СІЧНЯ 1918 РОКУ. ПОДІЯ, ЩО УВІЙШЛА В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ ЯК ОДНА З НАЙГЕРОЇЧНІШИХ ЇЇ СТОРІНОК. ЩЕ У ТОЙ ЧАС ОБРОСТАЛА МІФАМИ ТА ВИГАДКАМИ ЯК ЗА КОРДОНОМ, ТАК І В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. ЩО ВЖЕ КАЗАТИ ПРО НАСТУПНІ РОКИ: ВОНИ ТІЛЬКИ МНОЖИЛИСЬ, […]
Колядує і віншує “Вільне життя плюс”
Хоч і Йордан уже тиждень, як позаду, та дзвінка коляда ще линутиме до Стрітення. Колектив газети «ВЖ плюс» вітав читачів на шпальтах, а нині працівники редакції колядують і віншують та ще й посівають через інтернет-простір.
Економіка
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У БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ ВІН НЕ МАРНУЄ ЧАСУ
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01.02.2017 , автор: Вільне Життя
Операція «Кастет»
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
І перед старшими конкурентами не спасував
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Щасливе місто Коломия
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Лише чемпіонам дівчата поступилися
Зимові розваги по-тернопільськи
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Отак би і в чемпіонаті
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31.01.2017 , автор: Вільне Життя
Говорили про Крути, а дивились про Естонію
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31.01.2017 , автор: Вільне Життя
Акція «Випускник» у школах сіл Бучаччини
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30.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
А правда таки на нашому боці
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28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Спринтерська «бронза» Олега Данилюка
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28.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Правила змінилися
Політика
Читали?
Читали?
ЗА АНГЛІЙСЬКОЮ — ЯПОНСЬКА. Українська — у черзі?
Вітаємо!
У ДЕНЬ ЗЛУКИ ВІЗЬМЕМОСЯ ВСІ ЗА РУКИ
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
І перед старшими конкурентами не спасував
Наймолодші вихованці відділення вільної боротьби Тернопільської ДЮСШ №1 і спортивного клубу імені Богдана Сцібайла «ГалТер’S» здобули перший міжнародний досвід. У столиці Словаччини Братиславі виступили на юнацькому міжнародному турнірі, в якому, окрім господарів, взяли участь також юні борці з Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії та України.
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Щасливе місто Коломия
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31.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Лише чемпіонам дівчата поступилися
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
У БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ ВІН НЕ МАРНУЄ ЧАСУ
У МИНУЛОМУ ТА Й У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ СЕЛА ПЕРЕВОЛОКИ БУЧАЦЬКОГО РАЙОНУ БУЛО І Є БАГАТО ВИДАТНИХ ПОСТАТЕЙ, ЯКІ ТВОРИЛИ Й ТВОРЯТЬ ДОБРО, СПРИЯЮЧИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЗБАГАЧЕННЮ ІСТОРІЇ НАШОГО КРАЮ. ОДНІЄЮ З ТАКИХ ОСОБИСТОСТЕЙ Є СВЯЩЕНИК ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЮРІЯ О. ВАСИЛІЙ МАРЧИШАК.
Фоторепортажі
Доля одна в нас, одна Україна
ТЕ, ЩО НАША КУЛЬТУРА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ, УСІМ ВІДОМО. НАВІТЬ ВЛАДА ЦЕ ВИЗНАЄ. ТА ПОГЛЯНЬМО, ДЕ ПОМІТНО НАЙБІЛЬШИЙ РУХ, ХТО НЕ СИДИТЬ СКЛАВШИ РУКИ? САМЕ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ, МАБУТЬ, І СПРАВДІ У ЛЮДСЬКІЙ ДУШІ ПОТЯГ ДО ДУХОВНОСТІ НЕЗНИЩЕННИЙ, А КУЛЬТУРА Є ОДНІЄЮ З ЇЇ СКЛАДОВИХ. НЕ ДАСТЕ НІ КОПІЙКИ — ВСЕ ОДНО СТОЯТИМЕМО НА […]