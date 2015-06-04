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Навіщо уряд придумав атлас?
КОЛИ В 2014-МУ НА СХІДНОМУ ФРОНТІ РОЗГОРАЛИСЯ БОЇ І НА ПЕРЕДОВУ ЗАХИЩАТИ КОРДОНИ ДЕРЖАВИ ПІШЛИ ЧОЛОВІКИ, ЯКІ НЕ ДУМАЛИ ПРО ВЛАСНІ ЗАРОБІТКИ, КОМФОРТ І НАВІТЬ ЖИТТЯ, УРЯДОВЦІ ЛАДНІ БУЛИ ПООБІЦЯТИ ЇМ ВСЕ, ЩО ТІЛЬКИ ЗМОГЛИ ПРИДУМАТИ — ПО ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ЗА ДЕНЬ БОЙОВИХ ДІЙ, ТИСЯЧІ — ЗА ПІДБИТІ ТАНКИ ЧИ ЗНИЩЕНІ БОЄПРИПАСИ ВОРОГА… ПООБІЦЯЛИ Й […]
Вітаємо!
До Дня Соборності України Президент Петро Порошенко відзначив орденами і медалями та присвоїв почесні звання великій групі українців. Як зазначається у відповідному указі, «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю». Серед нагороджених і семеро тернополян.
Тернополяни колядували в Римі
У ГРУДНЕВІ ДНІ З РІЗДВЯНОЮ ПРОГРАМОЮ В СТОЛИЦІ ІТАЛІЇ ПОБУВАВ ВОКАЛЬНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ КВАРТЕТ «АКОРД» ІЗ ТЕРНОПОЛЯ.
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Чотири тисячі осіб — на профнавчання
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Перший старт — перша медаль
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
А на Львівщині штучні поля
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25.01.2017 , автор: Вільне Життя
На день відкритих дверей у… ресторан
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Показали клас у сусідів
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24.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Усьому свій час
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24.01.2017 , автор: Вільне Життя
У «Палаці кіно» – благодійний показ стрічки «Жива»
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24.01.2017 , автор: Віра Перун
Адреси відпочинку
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24.01.2017 , автор: Вільне Життя
Тернополяни колядували в Римі
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24.01.2017 , автор: Вільне Життя
Читали?
Політика
Читали?
Читали?
Калина
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13.01.2017 , автор: Вільне Життя
Кихта добра
У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
Спорт
Перший старт — перша медаль
На чемпіонаті Європи з біатлону, який сьогодні, 25 січня, розпочався в польському Душнікі-Здруй, уже перший змагальний день приніс збірній України першу медаль. Її очікувано завоювала тернопільська динамівка Анастасія Меркушина, яка в індивідуальній жіночій гонці фінішувала з третім часом.
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
А на Львівщині штучні поля
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25.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Показали клас у сусідів
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Читали?
ХТО СТАВ ПОЛІТИКАМИ РОКУ-2016? За словами відомого соціолога Ірини Бекешкіної, це Петро Порошенко, Володимир Гройсман та Надія Савченко. Але з дуже невисокими відсотками — 9,5%, 7,6% та 6,7% відповідно. У попередні роки першу сходинку займав теж Петро Порошенко, але у 2015-му рівень довіри до нього був 16%, ще раніше — 25%, а одразу після обрання […]
Фоторепортажі
У ДЕНЬ ЗЛУКИ ВІЗЬМЕМОСЯ ВСІ ЗА РУКИ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ НАШОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЗНАЧЕНИЙ ОСОБЛИВОЮ СИМВОЛІЧНІСТЮ. БО 99 РОКІВ ТОМУ УКРАЇНА ОФІЦІЙНО ПОЗИЦІОНУВАЛА НА УВЕСЬ СВІТ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. А ЧЕРЕЗ РІК 22 СІЧНЯ 1919 РОКУ НА СОФІЙСЬКОМУ МАЙДАНІ В КИЄВІ БУВ ПРОГОЛОШЕНИЙ АКТ ЗЛУКИ — ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ІЗ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ. ТОДІШНЯ НОВОУТВОРЕНА ДЕРЖАВА ОБ’ЄДНАЛА В СОБІ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ БАГАТЬОХ […]