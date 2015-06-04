Вільне життя
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29.12.2016 автор:  Вільне Життя

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29.12.2016 автор:  Вільне Життя

№52 від 29 грудня 2016 року

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23.12.2016 автор:  Вільне Життя

Адреси відпочинку

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22.12.2016 автор:  Вільне Життя

У половини країни перехопило дихання, у другої — забракло слів

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22.12.2016 автор:  Вільне Життя

№51 від 22 грудня 2016 року

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Економіка

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Технології

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Новини

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Політика

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Калина

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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

  • Важливо
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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

  • Долі людські
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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

  • Важливо
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    01.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Єва і двоє Яриків

    Тепер вони жили вдвох. Він дивився в її колись радісні очі, що стали сумними, та, як умів, заспокоював. Недавно помер її батько — такий добрий, ніжний, уважний… Важко це усвідомлювати. А сьогодні вона особливо сумна, навіть сльози закрапотіли з лагідних очей. Подивилася на нього й раптом промовила:

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Спорт

Новини
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31.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук
Змалечку — до занять фізкультурою

У старшій групі Залозецького дитячого садочка на Зборівщині відбулися змагання з човникового бігу та стрибків у довжину з місця. Очолюваний Богданом Омельчуком селищний комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» приурочив старти найменших до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

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30.12.2016 автор:  Вільне Життя
Який Новий рік без казки?

У актора тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка михайла безпалька знову казково-романтична пора, коли його вдома не застанеш, коли усі дні його розписані по годинах і він там, де свято, де сміх і радість. Така у нього в цю передноворічно-різдвяну пору місія — веселити, наснажувати, дарувати казку не лише дітям, а й дорослим. […]

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Фоторепортажі

21.12.2016 автор:  Вільне Життя

Гори, гори ясно…

Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]

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