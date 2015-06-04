Вільне життя

КОЛИ В 2014-МУ НА СХІДНОМУ ФРОНТІ РОЗГОРАЛИСЯ БОЇ І НА ПЕРЕДОВУ ЗАХИЩАТИ КОРДОНИ ДЕРЖАВИ ПІШЛИ ЧОЛОВІКИ, ЯКІ НЕ ДУМАЛИ ПРО ВЛАСНІ ЗАРОБІТКИ, КОМФОРТ І НАВІТЬ ЖИТТЯ, УРЯДОВЦІ ЛАДНІ БУЛИ ПООБІЦЯТИ ЇМ ВСЕ, ЩО ТІЛЬКИ ЗМОГЛИ ПРИДУМАТИ — ПО ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ЗА ДЕНЬ БОЙОВИХ ДІЙ, ТИСЯЧІ — ЗА ПІДБИТІ ТАНКИ ЧИ ЗНИЩЕНІ БОЄПРИПАСИ ВОРОГА… ПООБІЦЯЛИ Й […]