Вільне життя

ПЕРШИЙ У НОВОМУ РОЦІ ПОКАЗ ІСТОРИЧНИХ ФІЛЬМІВ У ГАЛЕРЕЇ «БУНКЕРМУЗ» ПРИСВЯЧУВАВСЯ БОЮ ПІД КРУТАМИ 29 СІЧНЯ 1918 РОКУ. ПОДІЯ, ЩО УВІЙШЛА В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ ЯК ОДНА З НАЙГЕРОЇЧНІШИХ ЇЇ СТОРІНОК. ЩЕ У ТОЙ ЧАС ОБРОСТАЛА МІФАМИ ТА ВИГАДКАМИ ЯК ЗА КОРДОНОМ, ТАК І В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. ЩО ВЖЕ КАЗАТИ ПРО НАСТУПНІ РОКИ: ВОНИ ТІЛЬКИ МНОЖИЛИСЬ, […]