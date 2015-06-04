Вільне життя
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05.01.2017 автор:  Вільне Життя

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ КОНСУЛЬТУЄ ГРОМАДЯН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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03.01.2017 автор:  Вільне Життя

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29.12.2016 автор:  Вільне Життя

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29.12.2016 автор:  Вільне Життя

№52 від 29 грудня 2016 року

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23.12.2016 автор:  Вільне Життя

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Калина

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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

  • Важливо
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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

  • Долі людські
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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

  • Важливо
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    01.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Єва і двоє Яриків

    Тепер вони жили вдвох. Він дивився в її колись радісні очі, що стали сумними, та, як умів, заспокоював. Недавно помер її батько — такий добрий, ніжний, уважний… Важко це усвідомлювати. А сьогодні вона особливо сумна, навіть сльози закрапотіли з лагідних очей. Подивилася на нього й раптом промовила:

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Спорт

Новини
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05.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук
За два дні до Різдва

Щорічний Різдвяний турнір з міні-футболу вчора, 4 січня, завершився в Теребовлі. Місцеві центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і дитячо-юнацька спортивна школа організували його для юних футболістів 2003 року народження та молодших. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

Головне
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03.01.2017 автор:  Вільне Життя
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БЕЗНАДІЯ. «Якщо не боятися подивитися правді у вічі, — зазначає «Високий Замок», — то зустріч і переговори Савченко з ватажками «ДНР» і «ЛНР» за участі ро-сійського ФСБ — ніщо інше, як державна зрада. Після таких рандеву Савченко має не прес-конференцію давати, а покази в СБУ. Але проукраїнська влада потрапила у складну ситуацію. Видно, що на […]

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Фоторепортажі

21.12.2016 автор:  Вільне Життя

Гори, гори ясно…

Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]

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