Вільне життя

У актора тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка михайла безпалька знову казково-романтична пора, коли його вдома не застанеш, коли усі дні його розписані по годинах і він там, де свято, де сміх і радість. Така у нього в цю передноворічно-різдвяну пору місія — веселити, наснажувати, дарувати казку не лише дітям, а й дорослим. […]