Вільне життя

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Тепло дитячих сердець
Медалей усе менше
Який Новий рік без казки?
ЧИ ПРАВИЛЬНО МЕНІ НАРАХОВАНА СУБСИДІЯ?
Трудова книжка без печатки
Вибір редакції
Лауреати конкурсу «Людина року-2016»
ВИХРУЩ Анатолій Володимирович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Тернопільського національного економічного університету.
Тепло дитячих сердець
Усе починається з дитинства, і справжня дружба теж. Хоча від Лисичанська до Тернополя немала відстань, але для співпраці та єдності ніякий кілометраж не страшний. Ще в 2015 році між Лисичанською спеціалізованою школою №8 і Тернопільською ЗОШ №19 була укладена угода про співпрацю. Ганна Василівна Ярема, директор ЗОШ №19, запросила лисичан на відпочинок у табір, який […]
Який Новий рік без казки?
У актора тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка михайла безпалька знову казково-романтична пора, коли його вдома не застанеш, коли усі дні його розписані по годинах і він там, де свято, де сміх і радість. Така у нього в цю передноворічно-різдвяну пору місія — веселити, наснажувати, дарувати казку не лише дітям, а й дорослим. […]
Економіка
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06.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Змінився розмір соціальної пільги
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06.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Транспортний податок збережеться
Технології
Новини
Змінився розмір соціальної пільги
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06.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Транспортний податок збережеться
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05.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
За два дні до Різдва
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05.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Готуйтеся торгувати з касовими апаратами
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05.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Платитимуть по-новому
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05.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Спортивна зима за тенісним столом
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05.01.2017 , автор: Вільне Життя
Лауреати конкурсу «Людина року-2016»
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04.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Новий рік — нова форма декларації
Уже й до двох мільярдів недалеко
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04.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Мінімальні 3200 гривень — із січня
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04.01.2017 , автор: Вільне Життя
Вивільнюваним працівникам – про послуги служби зайнятості
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04.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Зимові канікули — час для розваг
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04.01.2017 , автор: Вільне Життя
Тепло дитячих сердець
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03.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Медалей усе менше
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31.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Змалечку — до занять фізкультурою
Політика
«Сирійський варіант» для України? Погляд із Києва та Москви. Зондаж від агресора
Читали?
Читали?
Читали?
Калина
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
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01.12.2016 , автор: Вільне Життя
Єва і двоє Яриків
Тепер вони жили вдвох. Він дивився в її колись радісні очі, що стали сумними, та, як умів, заспокоював. Недавно помер її батько — такий добрий, ніжний, уважний… Важко це усвідомлювати. А сьогодні вона особливо сумна, навіть сльози закрапотіли з лагідних очей. Подивилася на нього й раптом промовила:
Спорт
За два дні до Різдва
Щорічний Різдвяний турнір з міні-футболу вчора, 4 січня, завершився в Теребовлі. Місцеві центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і дитячо-юнацька спортивна школа організували його для юних футболістів 2003 року народження та молодших.
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05.01.2017 , автор: Богдан Дікальчук
Спортивна зима за тенісним столом
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Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Читали?
БЕЗНАДІЯ. «Якщо не боятися подивитися правді у вічі, — зазначає «Високий Замок», — то зустріч і переговори Савченко з ватажками «ДНР» і «ЛНР» за участі ро-сійського ФСБ — ніщо інше, як державна зрада. Після таких рандеву Савченко має не прес-конференцію давати, а покази в СБУ. Але проукраїнська влада потрапила у складну ситуацію. Видно, що на […]
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30.12.2016 , автор: Вільне Життя
Який Новий рік без казки?
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30.12.2016 , автор: Вільне Життя
Трудова книжка без печатки
Фоторепортажі
Гори, гори ясно…
Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]