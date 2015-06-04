Важливо
«Сирійський варіант» для України? Погляд із Києва та Москви. Зондаж від агресора
Усе колись буває вперше
Ними пишаються в сільському товаристві «Колос»
І тренер з медаллю, і її підопічна
Вибір редакції
Який Новий рік без казки?
У актора тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка михайла безпалька знову казково-романтична пора, коли його вдома не застанеш, коли усі дні його розписані по годинах і він там, де свято, де сміх і радість. Така у нього в цю передноворічно-різдвяну пору місія — веселити, наснажувати, дарувати казку не лише дітям, а й дорослим. […]
ЧИ ПРАВИЛЬНО МЕНІ НАРАХОВАНА СУБСИДІЯ?
Я — ветеран війни, ветеран праці, маю безперервний стаж роботи. В мене є сумніви, чи правильно мені нарахована субсидія на опалювальний сезон 2016—2017 рр. Площа моєї опалювальної квартири 79 кв. м. Пенсія — 1523 грн, маю земельний пай.
«Літературний Тернопіль» нагородив найкращих
Цього вівторка, 20 грудня, у прес-центрі «Вільного життя плюс» відбулося традиційне щорічне вручення премії журналу «Літературний Тернопіль».
Економіка
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29.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Для тендеру потрібна довідка
Технології
Новини
Змалечку — до занять фізкультурою
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31.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Фаворити з ОДЮСШ
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30.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Від найменших до перевірених у боях юніорів
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30.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
За честь спортивної школи
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30.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Скрізь устиг!
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30.12.2016 , автор: Вільне Життя
Який Новий рік без казки?
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30.12.2016 , автор: Вільне Життя
Профорієнтаційна акція і урок-семінар
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29.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Для тендеру потрібна довідка
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29.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Суму податку обчислюють самостійно
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29.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Передноворічні розчарування під час різдвяних розваг
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29.12.2016 , автор: Вільне Життя
Служба зайнятості – надійний партнер територіальних об’єднаних громад
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28.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Усе колись буває вперше
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28.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Ними пишаються в сільському товаристві «Колос»
Політика
«Сирійський варіант» для України? Погляд із Києва та Москви. Зондаж від агресора
Читали?
Читали?
Читали?
Читали?
Калина
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22.12.2016 , автор: Лілія Костишин
Цукерки вбивають повільно
Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]
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16.12.2016 , автор: Вільне Життя
Юзькова мантелепа
Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]
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08.12.2016 , автор: Вільне Життя
Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?
Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]
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01.12.2016 , автор: Вільне Життя
Єва і двоє Яриків
Тепер вони жили вдвох. Він дивився в її колись радісні очі, що стали сумними, та, як умів, заспокоював. Недавно помер її батько — такий добрий, ніжний, уважний… Важко це усвідомлювати. А сьогодні вона особливо сумна, навіть сльози закрапотіли з лагідних очей. Подивилася на нього й раптом промовила:
Спорт
Змалечку — до занять фізкультурою
У старшій групі Залозецького дитячого садочка на Зборівщині відбулися змагання з човникового бігу та стрибків у довжину з місця. Очолюваний Богданом Омельчуком селищний комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» приурочив старти найменших до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят.
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31.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Фаворити з ОДЮСШ
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30.12.2016 , автор: Богдан Дікальчук
Від найменших до перевірених у боях юніорів
Для дому
Полікує відвар вівса
Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків.
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03.05.2016 , автор: Вільне Життя
Сівозміна — це важливо
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02.05.2016 , автор: Вільне Життя
Посійте дайкон
Різне
Який Новий рік без казки?
У актора тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка михайла безпалька знову казково-романтична пора, коли його вдома не застанеш, коли усі дні його розписані по годинах і він там, де свято, де сміх і радість. Така у нього в цю передноворічно-різдвяну пору місія — веселити, наснажувати, дарувати казку не лише дітям, а й дорослим. […]
Фоторепортажі
Гори, гори ясно…
Позавчора, коли на місто впали перші сутінки, центр Тернополя, — бульвар Шевченка, вулиці Чорновола, Грушевського, а надто Театральний майдан, засяяли святковими вогниками. Щедрий Миколай, якого так нетерпляче очікували дітиська, не лише завітав з подарунками до людських осель, він ще й розпочав ту казку, наповнену всілякими новорічними та різдвяними дійствами, яскравими персонажами. І не лише малеча, […]