Вільне життя
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18.01.2017 автор:  Вільне Життя

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18.01.2017 автор:  Вільне Життя

ЯК КОГУТ УМІЄ, ТАК І ПІЄ

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18.01.2017 автор:  Вільне Життя

ВЕРТЕПНІ ДІЙСТВА І ЩЕДРІВОК ПЕРЕДЗВІН

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13.01.2017 автор:  Вільне Життя

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Afghan_girl_begging
13.01.2017 автор:  Вільне Життя

Кихта добра

Важливо

Економіка

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Новини

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Політика

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Калина

  • Важливо
    Afghan_girl_begging
    13.01.2017 автор:  Вільне Життя
    Кихта добра

    У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.

  • Важливо
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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

  • Важливо
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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

  • Долі людські
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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

  • Afghan_girl_begging
  • DSC0089
  • Family-Photo-Forest-1
  • 39213
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Спорт

Новини
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18.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук
Ні сніг, ні морози — не перешкода

Попри несприятливу для тернопільських легкоатлетів через відсутність придатних приміщень пору року чимало з них не тільки не припиняють занять улюбленим видом спорту, а й устигли вже після новорічно-різдвяних свят узяти участь у кількох традиційних змаганнях. Завдяки гостинності львів’ян, які завжди раді бачити в себе друзів-суперників із сусідніх областей Західної України. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

Кухня
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18.01.2017 автор:  Вільне Життя
Торт не для політики

На свята можна сі побавити троха з пляцками. Правда, перед Різдвом то тяжко зробити, бо тоди роботи купа. А таково ближче до остатних свят, то часу стає, як на мене, трошка більше. Ковбаси вудити не тре, шинки теж, хіба що кутю на Свят-вечер доварити, наліпити вареників і накрутити голубців. А, ну і пампухів свіжих насмажити. […]

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Фоторепортажі

18.01.2017 автор:  Вільне Життя

ВЕРТЕПНІ ДІЙСТВА І ЩЕДРІВОК ПЕРЕДЗВІН

Цілий рік ми очікуємо цієї новорічно-різдвяної казки з її персонажами, діями, сценами. І разом з малечею самі поринаємо в дитинство, де все ще правдиве, щире, світле, не затьмарене викликами дорослого життя. Ще не стих відгомін того другого празника, святого Василя, як біля яскраво прибраної ялинки на Театральному майдані в Тернополі розпочалася нова вистава. Минулої неділі […]

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