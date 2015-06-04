Вільне життя
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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

ЗА АНГЛІЙСЬКОЮ — ЯПОНСЬКА. Українська — у черзі?

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

ПРО ПЕНСІЇ З ПЕРШОГО СІЧНЯ

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя

У ДЕНЬ ЗЛУКИ ВІЗЬМЕМОСЯ ВСІ ЗА РУКИ

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25.01.2017 автор:  Віра Перун

У Тернополі відбувся другий фестиваль хорових колективів

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Економіка

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Технології

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Новини

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Політика

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Калина

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    13.01.2017 автор:  Вільне Життя
    Кихта добра

    У цій досконалій картині життя такими природними і справжніми були бажання численних перехожих якнайшвидше потрапити до своїх наповнених теплом, любов’ю і спокоєм домівок. Хтось швидко виходив зі свого офісу, сідав в автівку і мчав додому, хтось поспішав на маршрутку чи тролейбус, а хтось забігав у найближчий магазин, щоби купити щось до святкового столу.

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    22.12.2016 автор:  Лілія Костишин
    Цукерки вбивають повільно

    Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця […]

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    16.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Юзькова мантелепа

    Іринка була зовсім маленькою, коли в автокатастрофі загинули її батьки. Дівчинка залишилася круглою сиротою, проте ніхто з великої батькової та інтелігентної маминої родини не виявив бажання взяти дитину до себе. І коли вже мова зайшла про те, щоби віддати Іринку в дитячий будинок, троюрідна сестра покійного батька тітка Стефа, у якої, до слова, було своїх […]

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    08.12.2016 автор:  Вільне Життя
    Як знайти дорогу до себе, або Чому не можна давати порад іншим?

    Прочитала у «Калині» за 23 листопада матеріал письменника Богдана Мельничука «На життєвому роздоріжжі» в рубриці «Допоможіть порадою!» Відразу хочу зауважити, що насправді (в ідеалі), ніхто нікому нічого не має радити. Людина має ухвалювати рішення сама. Як би це не звучало жорстоко… Поміркуймо разом над ситуацією, в якій опинилася «газетна» героїня, і над тим, чому людина […]

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Спорт

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25.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук
Перший старт — перша медаль

На чемпіонаті Європи з біатлону, який сьогодні, 25 січня, розпочався в польському Душнікі-Здруй, уже перший змагальний день приніс збірній України першу медаль. Її очікувано завоювала тернопільська динамівка Анастасія Меркушина, яка в індивідуальній жіночій гонці фінішувала з третім часом. 

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Для дому

Господарка
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08.05.2016 автор:  Вільне Життя
Полікує відвар вівса

Слизисті відвари рекомендується давати молодняку як легке проносне, це обволікаючий болезаспокійливий засіб, що зменшує запалення. Відвари обволікають слизову оболонку кишечника і цим перешкоджають усмоктуванню токсичних речовин, активізують його скорочування і підвищують виділення травних соків. 

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Різне

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25.01.2017 автор:  Вільне Життя
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ХТО СТАВ ПОЛІТИКАМИ РОКУ-2016? За словами відомого соціолога Ірини Бекешкіної, це Петро Порошенко, Володимир Гройсман та Надія Савченко. Але з дуже невисокими відсотками — 9,5%, 7,6% та 6,7% відповідно. У попередні роки першу сходинку займав теж Петро Порошенко, але у 2015-му рівень довіри до нього був 16%, ще раніше — 25%, а одразу після обрання […]

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Фоторепортажі

25.01.2017 автор:  Вільне Життя

У ДЕНЬ ЗЛУКИ ВІЗЬМЕМОСЯ ВСІ ЗА РУКИ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ НАШОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЗНАЧЕНИЙ ОСОБЛИВОЮ СИМВОЛІЧНІСТЮ. БО 99 РОКІВ ТОМУ УКРАЇНА ОФІЦІЙНО ПОЗИЦІОНУВАЛА НА УВЕСЬ СВІТ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. А ЧЕРЕЗ РІК 22 СІЧНЯ 1919 РОКУ НА СОФІЙСЬКОМУ МАЙДАНІ В КИЄВІ БУВ ПРОГОЛОШЕНИЙ АКТ ЗЛУКИ — ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ІЗ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ. ТОДІШНЯ НОВОУТВОРЕНА ДЕРЖАВА ОБ’ЄДНАЛА В СОБІ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ БАГАТЬОХ […]

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