Видавничий дім “Вільне життя”

«Тернопільський альманах — 2007»

«Тернопільський альманах — 2007» (упорядники: П. Федоришин, Т. Валєєва, М. Ониськів). — Львів: ЛА «Піраміда» на замовлення видавничого дому «Вільне життя», 2008. — 464 с.

Антологію складають кращі твори в царині поезії, прози, оглядових, публіцистичних та літературно-критичних і мистецтвознавчих статей, повідомлень та досліджень, що були опубліковані в «Тернопільському альманасі» газети «Вільне життя» упродовж 2007 року.

Видання адресоване учням-старшокласникам, учителям, студентам та усім, хто цікавиться літературою рідного краю.

Книгу можна придбати в редакції газети за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 9, відділ оголошень (тел.: 25-48-88). Вартість книги — 25 гривень.

«Жіночі історії»

«Жіночі історії» (упорядники: Л. Костишин, Н. Чорна). — Львів: ЛА «Піраміда» на замовлення видавничого дому «Вільне життя», 2008. — 464 с.

До книги увійшли кращі історії (2004-2006 рр.) і світлини (2004-2007 рр.), опубліковані у вільножиттівській сторінці для жінок і про жінок «Калина».

Чотири розділи — «На життєвих перехрестях», «Долі жіночі», «Чужина» і «Біля криниці» — це 211 текстів 51 автора і 21 світлина трьох фотографів.

Першу добірку склали історії на вічні життєві теми основних рубрик сторінки. Другу — оповідання і вірші авторів, котрі брали участь у конкурсі «Жіночі історії» пам’яті багаторічної ведучої «Калини» Людмили Овсянної. Розділ «Чужина» знайде свого читача не лише в Україні, а й за кордоном, де перебувають тисячі наших заробітчан. Цикл «Біля криниці» — скарбничка глибокої мудрості й здорового гумору, що допомагають нам долати життєві труднощі.

Книга укладена для читачів будь-якого віку, котрим не байдужі вічні проблеми життя й смерті, добра й зла, батьків і дітей, матеріального й духовного. Для тих, хто вірить, що світ порятує Любов.

Книгу можна придбати в редакції газети за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 9, відділ оголошень (тел.: 25-48-88). Вартість книги — 25 гривень.

Володимир СУШКЕВИЧ. «Листи до друга»

Володимир СУШКЕВИЧ .«Листи до друга». — Львів: ЛА «Піраміда» на замовлення видавничого дому «Вільне життя», 2008. — 464 с.

Тернопіль і тернополяни. Так коротко можна сказати про цю книжку. Її автор — тернопільський газетяр, заслужений журналіст України Володимир Сушкевич. Його оповіді щирі, безпосередні, бо Тернопіль — давня любов Володимира Леоновича. У цьому місті він народився, пережив війну, багато років працює у «Вільному житті».

Книжка буде цікавою тим, хто хоче більше знати про місто, про його людей. Видання адресоване людям, закоханим у Тернопіль. А хто ж не любить це місто!

Книгу можна придбати в редакції газети за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 9, відділ оголошень (тел.: 25-48-88). Вартість книги — 25 гривень.

Повстанські пісні та колядки

Повстанські пісні та колядки (упорядники Р. Ковальова та О. Остапкевич). — Тернопіль: Видавничий дім «Вільне життя», 2011. — 308 с.; іл.

В основу цієї книжки лягли надіслані читачами «Вільного життя плюс» пісні і колядки часів визвольних змагань за незалежність України. Тут представлено цілий пласт пісень стрілецьких, ще більше повстанських.

Упорядники ставили за мету зберегти для історії і майбутніх поколінь перлини народної творчості, які оспівують героїчні подвиги борців за волю рідної землі.

Кухня пана Юзека. Найкращі рецепти

Кухня пана Юзека. Найкращі рецепти./ Упоряд.: Р. Г. Ковальова. О. А. Остапкевич – Тернопіль: на замовлення Видавничого дому «Вільне життя», ТзОВ «Терно-граф», 2013 р. — 424 с.; іл.

Ця книжка присвячена пам’яті талановитої журналістки, нашої колеги Людмили Овсянної. З-під її пера виходили щемливі і повчальні жіночі історії, проблемні публікації на теми освіти, медицини, корисні поради садівникам і городникам. І мало хто знав, що Людмила Степанівна упродовж багатьох років «працювала» ще й паном Юзеком — давала до газети переписи різноманітних страв, які уміло готувала сама.

Добру усмішку в читачів викликала фраза, котра повторювалася не в кожному кулінарному рецепті: «… Я не про політику, я про кухню». Отож, у першому розділі книжки «… Їжа має тішити» подані переписи найкращих страв від пана Юзека.

Доповнена книжка теж найкращим із «Бібліотечки «ВЖ» та «Нашої кухоньки».

Книжка «Кухня пана Юзека», сподіваємося, сподобається та стане в нагоді і досвідченим газдиням, і молодим.

Василь БУРМА. Привиди старих замків (Тернопільщина)

Василь БУРМА. Привиди старих замків (Тернопільщина) — Тернопіль: Видавничий дім «Вільне життя», 2011. — 400 с.: іл.

Територія нинішньої Тернопільщини колись рясніла оборонними замками. Автор у цій книзі подає історію лише тих, які хоч і в руїнах, та збереглися до наших днів, до яких можна доторкнутися рукою, сфотографувати. Це не просто хроніка, а жвава оповідь з легендами, бувальщинами, тогочасними судовими справами. Усе відтворено на фоні загальних історичних подій. У пропонованих нарисах для себе щось знайде і викладач чи вчитель, і студент, і краєзнавець, і кожен, кому не байдужа минувшина нашого краю. У книзі багато ілюстрацій.