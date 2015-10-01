Надсилаючи публікації для газети, не забувайте вказувати своє ім’я, прізвище та адресу проживання, бажано й номер телефону (номери телефонів у газеті друкуватися не будуть), щоби в разі потреби ми могли з вами оперативно сконтактувати.

Якщо з поважної причини ви не бажаєте, щоб ваше ім’я і прізвище друкувалися, обіцяємо цієї інформації не оприлюднювати.

Листи, в яких відсутня контактна інформація, тобто анонімні, розглядатися і публікуватися не будуть.

Відповідати на ваші листи журналісти можуть вибірково, але не обов’язково.

Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за достовірність фактів несе автор публікації. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Вимоги до текстів і файлів

Тексти повинні містити мінімум форматування і розміщуватися в такій послідовності: заголовок, сам текст публікації, ім’я та прізвище автора, адреса автора, якщо надсилаєте фото, то — підпис до фото, ім’я та прізвище автора фото.

Зображення до статті бажано надсилати окремим файлом.

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