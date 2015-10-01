Вільне життя
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Контакти

767Надсилаючи публікації для газети, не забувайте вказувати своє ім’я, прізвище та адресу проживання, бажано й номер телефону (номери телефонів у газеті друкуватися не будуть), щоби в разі потреби ми могли з вами оперативно сконтактувати.

Якщо з поважної причини ви не бажаєте, щоб ваше ім’я і прізвище друкувалися, обіцяємо цієї інформації не оприлюднювати.

Листи, в яких відсутня контактна інформація, тобто анонімні, розглядатися і публікуватися не будуть.

Відповідати на ваші листи журналісти можуть вибірково, але не обов’язково.

Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за достовірність фактів несе автор публікації. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.

Вимоги до текстів і файлів

Тексти повинні містити мінімум форматування і розміщуватися в такій послідовності: заголовок, сам текст публікації, ім’я та прізвище автора, адреса автора, якщо надсилаєте фото, то — підпис до фото, ім’я та прізвище автора фото.

Зображення до статті бажано надсилати окремим файлом.

Адреса редакції

6001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua       reklama@fl.te.ua

Код Тернополя — 0352.

Петро Федоришин

 

головний
редактор

cheef@vilne.org.ua

 

23-54-61

Богдан
Дікальчук

 

заступник
редактора, спортивний оглядач

dik@vilne.org.ua

 

23-54-65

Ліля Костишин

 

заступник
редактора з жіночої та молодіжної проблематики, ведуча рубрик «Освіта» і
«Калина»

kostlilia@gmail.com

 

25-26-28

 

Микола
Лукашкевич

 

заступник
редактора з соціальних питань

luka@vilne.org.ua

 

23-54-73

Галина
Садовська

 

заступник
редактора з питань політики і духовності

sadovska@vilne.org.ua

 

23-54-67

 

Микола
Добровольський

 

літредактор,
шаховий оглядач

dobro@vilne.org.ua

23-54-76

Оксана
Остапкевич

 

літредактор,
ведуча рубрики «Бібліотечка «ВЖ+»

oksana@vilne.org.ua

 

23-54-76

 

Мар’яна
Бобрівець

 

оглядач

bobrivets.mar@yandex.ua

 

25-47-68

 

Анна Золотнюк

 

оглядач

an.zolotnyuk@gmail.com

 

25-49-61

 

Віра Касіян

 

оглядач,
відповідальна за випуск «Домашньої газети»

virucha@bigmir.net

 

25-45-48
25-48-96

 

Софія
Лінчевська

 

оглядач,
т.в.о. відповідального секретаря

sofa_73@mail.ru

 

23-54-63,
25-24-87

 

Вікторія
Маньовська

 

оглядач

manovska@list.ru

 

23-54-72

 

Віра Перун

 

оглядач

pevi1@ukr.net

 

25-34-78

Раїса
Ковальова

 

старший
коректор, ведуча рубрики «Бібліотечка «ВЖ+»

korektor@vilne.org.ua

 

52-13-87

 

Ірина Мадзій

 

власкор
(Заліщицький, Борщівський, Чортківський райони)

iruna.te.ua@gmail.com

(03541) 2-31-77

 

Ярослава
Штокало-Пархомчук

 

власкор
(Козівський, Бережанський, Підгаєцький райони)

shtokalo@vilne.org.ua

 

23-54-63,
54-15-94, (0-247) 28-52-85

Орест Зварич

 

юрист

jurist@vilne.org.ua

 

23-54-74

Микола Пилипович

 

художник

painter@vilne.org.ua

 

25-04-81

 

webmaster

 

адміністратор
сайту

webmaster@vilne.org.ua

 

 

13 comments on “Контакти”

  1. Наталя
    19.02.2016 at 10:53
    Reply

    Доброго дня! Які умови подачі та вартість оголошення в газету? В суботу можливо подати оголошення?

    • Христина Слота
      Вільне Життя
      19.02.2016 at 10:55
      Reply

      Доброго дня.
      В суботу ми не працюємо.
      За всіма деталями звертайтеся за номером 25-48-88.

  2. Ольга
    07.06.2016 at 13:06
    Reply

    Доброго дня. Що потрібно щоб відправити привітання?

    • Христина Слота
      Христина Слота
      07.06.2016 at 13:09
      Reply

      Доброго дня.
      Зверніться у рекламний відділ, там вкажуть реквізити та вартість оплати. Після сплати надішліть на електронний адрес привітання та фото/скан/копію/скрін чеку/квитанції про оплату.

  3. Ольга
    07.06.2016 at 21:46
    Reply

    дякую

  4. Ольга
    07.06.2016 at 22:00
    Reply

    мені потрібно телефонувати, чи ви можете написати ціну і реквізити?

    • Христина Слота
      Христина Слота
      08.06.2016 at 07:37
      Reply

      Зателефонуйте або напишіть їм на електронний адрес.

    • Христина Слота
      Христина Слота
      10.06.2016 at 07:09
      Reply

      Так.

  6. Вікторія
    17.06.2016 at 17:05
    Reply

    Доброго дня ! Я б хотіла взнати чи можете ви написати статтю з мої показань , про водія автобуса , який привласнив або віддав комусь іншому передачу. І говорить що ним нічого не передавали.Передача складалася з мобільного телефону і грошей які були у чохлі.

    • Христина Слота
      Христина Слота
      20.06.2016 at 07:54
      Reply

      Доброго дня. Узгодьте це із головним редактором.

  7. Анна
    16.11.2016 at 19:00
    Reply

    Доброго вечора.
    Скільки вартуватиме подача вітання в газету?

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