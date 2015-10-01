Надсилаючи публікації для газети, не забувайте вказувати своє ім’я, прізвище та адресу проживання, бажано й номер телефону (номери телефонів у газеті друкуватися не будуть), щоби в разі потреби ми могли з вами оперативно сконтактувати.
Якщо з поважної причини ви не бажаєте, щоб ваше ім’я і прізвище друкувалися, обіцяємо цієї інформації не оприлюднювати.
Листи, в яких відсутня контактна інформація, тобто анонімні, розглядатися і публікуватися не будуть.
Відповідати на ваші листи журналісти можуть вибірково, але не обов’язково.
Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за достовірність фактів несе автор публікації. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.
Вимоги до текстів і файлів
Тексти повинні містити мінімум форматування і розміщуватися в такій послідовності: заголовок, сам текст публікації, ім’я та прізвище автора, адреса автора, якщо надсилаєте фото, то — підпис до фото, ім’я та прізвище автора фото.
Зображення до статті бажано надсилати окремим файлом.
Адреса редакції
6001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua reklama@fl.te.ua
Код Тернополя — 0352.
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Петро Федоришин
|
головний
|
cheef@vilne.org.ua
|
23-54-61
|
Богдан
|
заступник
|
dik@vilne.org.ua
|
23-54-65
|
Ліля Костишин
|
заступник
|
kostlilia@gmail.com
|
25-26-28
|
Микола
|
заступник
|
luka@vilne.org.ua
|
23-54-73
|
Галина
|
заступник
|
sadovska@vilne.org.ua
|
23-54-67
|
Микола
|
літредактор,
|
dobro@vilne.org.ua
|
23-54-76
|
Оксана
|
літредактор,
|
oksana@vilne.org.ua
|
23-54-76
|
Мар’яна
|
оглядач
|
bobrivets.mar@yandex.ua
|
25-47-68
|
Анна Золотнюк
|
оглядач
|
an.zolotnyuk@gmail.com
|
25-49-61
|
Віра Касіян
|
оглядач,
|
virucha@bigmir.net
|
25-45-48
|
Софія
|
оглядач,
|
sofa_73@mail.ru
|
23-54-63,
|
Вікторія
|
оглядач
|
manovska@list.ru
|
23-54-72
|
Віра Перун
|
оглядач
|
pevi1@ukr.net
|
25-34-78
|
Раїса
|
старший
|
korektor@vilne.org.ua
|
52-13-87
|
Ірина Мадзій
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власкор
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iruna.te.ua@gmail.com
|
(03541) 2-31-77
|
Ярослава
|
власкор
|
shtokalo@vilne.org.ua
|
23-54-63,
|
Орест Зварич
|
юрист
|
jurist@vilne.org.ua
|
23-54-74
|
Микола Пилипович
|
художник
|
painter@vilne.org.ua
|
25-04-81
|
webmaster
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адміністратор
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webmaster@vilne.org.ua
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Наталя19.02.2016 at 10:53
Доброго дня! Які умови подачі та вартість оголошення в газету? В суботу можливо подати оголошення?
Вільне Життя19.02.2016 at 10:55
Доброго дня.
В суботу ми не працюємо.
За всіма деталями звертайтеся за номером 25-48-88.
Ольга07.06.2016 at 13:06
Доброго дня. Що потрібно щоб відправити привітання?
Христина Слота07.06.2016 at 13:09
Доброго дня.
Зверніться у рекламний відділ, там вкажуть реквізити та вартість оплати. Після сплати надішліть на електронний адрес привітання та фото/скан/копію/скрін чеку/квитанції про оплату.
Ольга07.06.2016 at 21:46
дякую
Ольга07.06.2016 at 22:00
мені потрібно телефонувати, чи ви можете написати ціну і реквізити?
Христина Слота08.06.2016 at 07:37
Зателефонуйте або напишіть їм на електронний адрес.
Ольга09.06.2016 at 15:23
привітання скидати на адресу: Email: webmaster@vilne.org.ua?
Христина Слота10.06.2016 at 07:09
Так.
Вікторія17.06.2016 at 17:05
Доброго дня ! Я б хотіла взнати чи можете ви написати статтю з мої показань , про водія автобуса , який привласнив або віддав комусь іншому передачу. І говорить що ним нічого не передавали.Передача складалася з мобільного телефону і грошей які були у чохлі.
Христина Слота20.06.2016 at 07:54
Доброго дня. Узгодьте це із головним редактором.
Анна16.11.2016 at 19:00
Доброго вечора.
Скільки вартуватиме подача вітання в газету?
Вільне Життя18.11.2016 at 09:28
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
25-48-88,
25-05-14,
25-48-88 (факс).
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