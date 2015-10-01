Передплата

|
Індекс
|
Назва
|
Періо-дичність виходу (разів на тиждень)
|
1 міс
|
3 міс
|
6 міс
|
12 міс
|
Вартість видання з послугами пошти
|
98739
|«Вільне життя
плюс»(для індивідуальних передплатників)
|
1
|
16,33
|
48,29
|
94,88
|
188,56
|
98740
|«Вільне життя
плюс»(для підприємств і організацій)
|
1
|
16,53
|
48,89
|
96,08
|
190,96
|
98706
|«Вільне життя
плюс»(для індивідуальних передплатників)
|
2
|
22,83
|
67,79
|
133,88
|
266,56
|
98715
|«Вільне життя
плюс»(для підприємств і організацій)
|
2
|
22,83
|
67,79
|
133,88
|
266,56
|
99304
|«Вільне життя
плюс»(для передплатників по Україні)
|
2
|
25,55
|
75,95
|
150,20
|
299,20
|
23763
|«Домашня
газета»
|
1
|
6,80
|
19,70
|
37,70
|
74,20
|
99997
|«Літературний
Тернопіль»
|
4 (рази в рік)
|
–
|
31,30
|
62,60
|
125,20
|
37501
|«Літературний
Тернопіль»(для передплатників по Україні)
|
4 (рази в рік)
|
–
|
32,10
|
64,20
|
128,40
Газети і журнали можна передплатити в будь-який час у будь-якому відділенні «Укрпошти».
Unknown11.10.2016 at 09:55
Доброго дня, чи можна передплатити тільки електронну версію «Вільне життя
плюс»(для індивідуальних передплатників) ?
Вільне Життя12.10.2016 at 13:17
Доброго дня!
Читати on-line видання можуть тільки користувачі, які здійснили передплату електронної версії газети. Мінімальний термін передплати — 3 місяці. Вартість передплати — 12 гривень.
Для оформлення передплати:
1) Перерахуйте кошти на наш розрахунковий рахунок
26003279869
в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»,
м. Київ МФО 380805, код 31602522.
Пресова агенція «Вільне життя».
2) Після переказу коштів для підтвердження проплати надішліть на електронну пошту webmaster@vilne.org.ua лист, в якому вкажіть прізвище відправника коштів і призначення платежу (проплата за електронну версію газети), а також фото квитанції про оплату.
3) Перевірка платіжних документів здійснюється до двох робочих днів, після чого Ви будете отримувати електронну версію «Вільне життя плюс». Для перегляду сторінок газети потрібна програма, яка відкриває файли формату pdf.
Максим04.02.2017 at 13:45
Доброго дня, чи змінилась ціна передплатити на електронну версію «Вільне життя
плюс» (для індивідуальних передплатників) ?
Вільне Життя06.02.2017 at 12:00
Доброго дня!
Ні, не змінилася. Читати on-line видання можуть тільки користувачі, які здійснили передплату електронної версії газети. Мінімальний термін передплати — 3 місяці. Вартість передплати — 12 гривень.