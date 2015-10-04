Вільне життя
Вільне життя  |  Кухня  |  Кекс нашвидкуруч
04.10.2015 автор:  Вільне Життя

Кекс нашвидкуруч

Інгредієнти:

4 яйця

1 склянка цукру

1 склянка олії

1 апельсин

50 грамів ізюму

2,5 склянки муки

1 пачка порошку до печива

Приготування

Збити яйця з цукром. Додати олію, цедру і дольки апельсина, ізюм та муку і порошок до печива. Має вийти рідке тісто. Вилити його в кексівницю. Пекти 15-20 хвилин.

(Рецепт переписано від Ганни Колодій із с. Іванчани Збаразького району).

Фото з вільних джерел

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Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

2 comments on “Кекс нашвидкуруч”

  1. Анонімний
    02.05.2017 at 15:23

    А можна обійтимь без порошку для печива ?

  2. Вільне Життя
    03.05.2017 at 09:23

    Можна замінити содою погашеною оцтом.

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