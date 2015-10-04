Кекс нашвидкуруч

Нас во навесні чекає кілька бід. Ціни ростуть, як на дріжджах, хоць пенсія стоїт на місцю, а до того всього ще моя сусідка пророкує всім авітаміноз. Таке мудре слово означає, же всю «зелень» ми за електрику і газ віддали, а на поличках холодильника лишилисі тілько наші зуби. От вам і вітаміни. А як буде цего […]