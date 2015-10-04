Кекс нашвидкуруч

Інгредієнти:
4 яйця
1 склянка цукру
1 склянка олії
1 апельсин
50 грамів ізюму
2,5 склянки муки
1 пачка порошку до печива
Приготування
Збити яйця з цукром. Додати олію, цедру і дольки апельсина, ізюм та муку і порошок до печива. Має вийти рідке тісто. Вилити його в кексівницю. Пекти 15-20 хвилин.
(Рецепт переписано від Ганни Колодій із с. Іванчани Збаразького району).
Фото з вільних джерел
Анонімний02.05.2017 at 15:23
А можна обійтимь без порошку для печива ?
Вільне Життя03.05.2017 at 09:23
Можна замінити содою погашеною оцтом.