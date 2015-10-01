З 1 жовтня розпочалася реєстрація на лотерею Зелена Карта 2017 (Diversity Visa Lottery 2017). Лотерея у рамках схваленої Конгресом Програми диверсифікаційних імміграційних віз проводиться Державним департаментом щороку.

Програма ДВ дає можливість отримати диверсифікаційну імміграційну візу США особам, які відповідають простим, але жорстким критеріям. Виграшні заявки вибираються комп’ютером випадковим чином за принципом лотереї. Результати лотереї будуть відомі в травні 2016 р.

Скоріш за все цього року не буде змін у вимогах до претендентів – зіграти зможе кожен, хто закінчив середню школу чи її еквівалент, яким вважається успішно закінчений курс 12-річної початкової та середньої освіти.

Імміграційний закон дозволяє подавати кожній особі лише по одній заявці впродовж кожного реєстраційного періоду. Державний департамент застосовує найдосконаліші технології, щоб виявити осіб, які надсилають більше однієї заявки. Претенденти, від імені яких буде надіслано більше однієї заявки, будуть дискваліфіковані.

Для участі претенденти повинні надати таку інформацію: Прізвище, ім’я, по-батькові; дата та місце народження; свіжу фотокартку (старі фото призводять до виключення претендента з розіграшу); вказати номер телефону; емейл; сімейний стан; відомості про дружину/чоловіка та всіх неодружених дітей віком до 21 року. Дітей необхідно вказати навіть якщо Ви вже не перебуваєте у шлюбі з батьком/матір’ю дитини, або якщо дружина/чоловік, або дитина мешкають окремо від Вас і не планують іммігрувати до США разом із Вами. Якщо Ви подали заявку на Зелену Карту до того, як Вашій неодруженій дитині виповнився 21 рік, і дитина досягла 21-річного віку до моменту отримання візи, у процесі обробки візової справи дитина вважатиметься як така, що ще не досягла 21-річного віку.

Претендентам можна заповнювати і надсилати свої заявки власноруч, проте це за них можуть зробити і інші особи. Незалежно від того, була заявка заповнена самим претендентом, чи йому допомагала фірма, товариш, родич тощо, від імені кожної особи повинна надійти лише одна заявка. Відповідальність за достовірність інформації в заявці несе лише претендент. Претендент повинен впевнитися, що інформація в заявці правдива та повна. Заявки з неповною чи неправдивою інформацією буде дискваліфіковано.

При заповненні заявки особливу увагу слід звернути на транслітерацію та вимоги до фотокартки, тому що в більшості випадків це призводить до ануляції заявки та недопущення її до розіграшу.

Хочу звернути увагу, що Україна є одна з найактивніших учасників лотереї, але, на жаль, співвідношення тих хто виграв лотерею і отримав візу в посольстві дуже вражає.

Ще один неприємний факт – багато людей, які справді хочуть іммігрувати в США по зеленій карті та щороку з нетерпінням чекають результати розіграшу, навіть не здогадуються, що від них подано 3-5 заявок та їхня анкета знята з лотереї. Наведу базові приклади що трапляються з більшістю клієнтів товариства Діаспора:

1) В 2014 році сім’я приїхала в Тернопіль купити дітям до школи одяг, книжки, тощо. На центральному автовокзалі їх перестріла дівчина з фотоапаратом, та запропонувала сфотографуватися на GREEN CARD, назвавшись представницею однієї з компаній, яка має офіс поблизу автовокзалу та ніколи не практикує фотографування своїх клієнтів на вулиці. Люди почувши що вона представниця тієї компанії, не вагаючись погодились, дівчина похапцем їх сфотографувала, записала їх персональні дані, та побігла фотографувати інших людей.

У травні 2015 року сім’я зателефонувала в компанію, яку назвала дівчина-фотограф, коли фотографувала їх на центральній автостанції у 2014 році, щоб запитатися виграли вони Зелену Карту чи ні. Але в компанї їм відповіли, що анкети з таким прізвищем у них немає. Але найцікавіше почалося декілька тижнів тому: на домашній телефон цієї сім’ї зателефонували незнайомі люди, та представившись фірмою по ГРІН КАРД, запиталися чи є якісь зміни у їхній сім’ї, тому що їх цього року в жовтні подаватимуть знову на Зелену Карту. Через тиждень після цього дзвінка зателефонували з іншої компанії та перепитались чи немає ніяких змін, тому що їх заявку готують до подачі на розіграш лотереї. А декілька днів тому подзвонили з третьої компанії і запиталися за зміни в сім’ї і поздоровили з наступаючою лотереєю і пообіцяли що вчасно подадуть їх заявку. Після такої турботи про свою сім’ю жінка все ж таки вирішила проконсультуватися в нас та довідалась, що можна подавати лише одну заявку в рік від одного апліканта. В чому була її помилка: не потрібно фотографуватися будь-де і будь-ким, тому що потім ваші дані можуть бути передані декільком сумнівним “конторам”, і щороку будуть подаватися на Зелену Карту, але після реєстрації в системі будуть анульовуватись в зв’язку з виявленням дубль-заявок – і як наслідок – ваша заявка не прийме участі в розіграші Green Card.



2) У зв’язку з масовою інтернетизіцією України з’явилось багато українських та закордонних веб-сайтів, які надають коштовну та безкоштовну допомогу в заповненні на Зелену Карту та подальшим оформленням документів після виграшу в DV Lottery. Вони називають себе лідируючими світовими сервісами по зеленій карті, командами “звичайних українців”, приватними юридичними особами тощо. Багато клієнтів оплачує кошти онлайн, подає анкету, надає фотокартки, а потім в них виникає запитання контакту. В закладці “Контакти” здебільшого вказаний емейл, скайп, icq або віконце для чату, в кращому випадку поштова адреса в Нью-Йорку, де вказана поштова скринька на поштовому відділенні, тому що реального офісу не існує. Оплата коштів на цих “сумнівних” вебсайтах здійснюється через “Інтеркассу”, Webmoney – тобто такі сервіси, фінансові потоки яких та кінцевих бенефіціарів (отримувачів коштів) важко відслідкувати податковій інспекції та правоохоронним органам України. Що погано – відчуваючи повну безнаказанність та недосяжність, такі веб-сайти плодяться як гриби після дощу. Кількість людей, які постраждали від них також більшає щодня, причому в арифметичній прогресії. І боротися з ними клієнти ніяк не хочуть. Тому що сплативши $30-$160 доларів за заповнення заявки на Зелену Карту, ніхто не хоче винаймати адвоката за $200-$500, тим паче, пошук кінцевих бенефіціарів коштів може зайняти не один рік, і гарантії що ця “міжнародна онлайн канторка” працюватиме на той час ніхто не дає. Здебільшого офісів ці “міжнародні” онлайн-помічники в Україні та за кордоном не мають, а сайт веде якийсь молодий програміст з дому, який пробує створити враження світової компанії на клієнтів. Ще один вид платежів, який почав стрімко набирати популярність “безофісних” онлайн компаній “нерезидентів” – PAYPAL, але, на жаль, всі клієнти які оплатили кошти цим онлайн-помічникам і хочуть повернути їх назад, не можуть, тому що компанія PAYPAL на сьогоднішній день лише знімає кошти з громадян України з банківських карток для поповнення онлайн рахунку, але назад не повертає.

3) Ще один спосіб легкого заробітку – клієнту телефонують або пишуть на електронну адресу і повідомляють наступну інформацію: “Вас фотографували наші агенти в минулому році на автовокзалі чи в місті” або “Ви заповняли онлайн заявку на нашому веб-сайті – міжнародному сервісі” і хочемо вас повідомити що ви стали переможцем, щоб ми почали обробку ваших даних та підготовку документів до посольства – надішліть нам кошти в розмірі $600-1000 доларів США на рахунок в Англії або в США. Найгірше те, що постраждалі звертаються до нас вже після того, як оплатили кошти.

На завершення хочу всім учасникам лотереї побажати виграшу, та в загальному побільше виграшів для громадян України. Також хочу застерегти всіх бажаючих прийняти участь не фотографуватися у фотографів-агентів, тому що ваші дані можуть бути продані 3-4 різним “конторам”, і всі вас незалежно подадуть на зелену карту, і в кінцевому результаті ваша заявка буде тричі дубльована та дискваліфікована. Також особливу увагу хочу звернути на закордонні сайти – які пропонують послуги по допомозі в оформленні Зеленої Карти. Після оплати в Інтеркасі, Webmoney, PayPal тощо вам буде важко повернути свої кошти у випадку, якщо вас ошукають. Ми не закликаємо всіх іти до нас на консультацію, але ситуація складається так, що коли людина отримує відказ у візі, тоді приходять до нас і питаються що саме не так зроблено і як виправити. І це не є рекламна агітація, а сумна статистика говорить сама за себе: з 6000 виграшів, наданих Україні, лише 1759 іміграційних справ завершились позитивно, решта отримали відкази або взагалі не пройшли перевірку в США. Якщо ви відчуваєте невпевненість, або вам пропонують оплатити кошти і ви маєте сумніви щодо фірми, сайту чи просто незнайомої компанії, яка пропонує вам допомогу в виїзді в США, ви завжди можете прийти до нас на консультацію і ми вам допоможемо прийняти правильне рішення.