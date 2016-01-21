Куди звернутись щодо німецьких виплат?

У газеті за 16 грудня минулого року була інформація про те, що Німеччина виплатить грошові компенсації. Куди можна звернутися щодо цих виплат?

Валентина Трибух,

смт Вишнівець Збаразького району.



З таким запитанням до нас зверталися чимало наших читачів. Про те, що Німеччина закликає колишніх радянських військовополонених звертатися за компенсацією у 2,5 тис. євро, сказано в повідомленні прес-служби посольства Німеччини в Україні. «Німецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рішення щодо того, що колишні радянські військовополонені мають одержати символічну грошову допомогу як визнання заподіяної їм шкоди», — сказано в ньому. Повідомляється, що військовослужбовці радянських збройних сил, які під час Другої світової війни в період із 22 червня 1941 року по 8 травня 1945 року перебували в німецькому полоні як військовополонені, можуть подати заяву на виплату одноразової допомоги в розмірі 2500 євро. У відомстві підкреслюють, що компенсація виплачується на добровільній основі, а не на підставі законного домагання. Отже, вона не може бути виплачена третім особам або спадкоємцям. Подати заяву на виплату компенсації має право тільки потерпілий або уповноважена ним особа.

Якою має бути заява-анкета, що в ній потрібно вказати, які документи зібрати й куди їх надсилати, — про все це можна дізнатися на сайті:

http://slavpeople.com/ua/article/3556-germaniya-vyplatit-byvshim-voennoplennym-po-2-5-tys-evro.

Строк подачі заявок закінчується 30 вересня 2017 року.

Валентина ДЕВЛИШ

Фото з вільних джерел