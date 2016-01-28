Музей, де звучить музика світу

У кожного, мабуть, є своє улюблене захоплення, або хобі. Іноді воно стосується дуже особистісної сфери інтересів, може видаватись комусь дивним або нудним. А, щоб улюблена справа стала цікавою багатьом — нею можна і навіть варто поділитися. Так вирішив тернопільський музикант-мультиінструменталіст Петро Катола. Його захоплення музикою народило задум створити заклад, де можна було б зібрати те, що її творить.



Майже два з половиною роки тому Петро Катола разом із дружиною Антоніною заснували в селі Ішкові Козівського району інтерактивний музей музичних інструментів «Камертон». Це єдиний такий заклад у нашій області, а найближчий подібний йому — у Верховині на Івано-Франківщині, однак там представлені лише українські етнічні інструменти, а в ішківському «Камертоні» — з усього світу. Як розповіла пані Антоніна, в колекції — інструменти з усіх континентів. Загалом у музеї представлено близько 200 експонатів і їхня кількість постійно збільшується.



На стінах музею — інструменти різної форми та розміру. Тут є ударні, струнні, духові, клавішні духові та інші. А ще старовинні українські цимбали, священний барабан мриданга з Індії, калімба — африканське «піаніно» з кокосу, попередник сучасної гітари — древній арабський аль-уд, довоєнний німецький бандонеон. Окрім того, в музеї є ірландська сопілка, вірменський дудук, американський банджо, контрабас із Чехії, в’єтнамська, японська, китайська дримби і ще багато оригінальних та екзотичних інструментів. У окремій кімнаті представлені електричні музичні пристрої — орган, синтезатор і тременвокс. Останній більше нагадує приймач із антеною, ніж музичний інструмент. Його робота грунтується на принципі електромагнітних коливань частот, опанувати його може лише справжній музикант з ідеальним слухом, адже гра на ньому відбувається через безконтактні рухи долонями і зміну їх відстаней до антени — так можна видобувати будь-які ноти.

Особливе захоплення викликає звучання ритуальних музичних інструментів: наприклад, тибетської чаші, яку використовують для медитації буддистські монахи і вібрації якої знищують бактерії та віруси. Цікавий лукоподібний берімбао, що під його гру демонструють традиційне бразильське бойове мистецтво — капоейру. Неймовірні відчуття виникають від прослуховування африканських інструментів, що імітують звуки дощу та грому. Тут можна почути, як звучали легендарні труби, від звуків яких впали стіни Єрихона.



Кожен інструмент у музеї має свою історію, долю, іноді з елементами містики й загадковості — це заслуговує на окрему публікацію. За словами пані Антоніни, більшість експонатів придбано через інтернет-магазини, деякі передавали друзі, мешканці села Ішкова тощо. Є кілька інструментів, що створив Петро Катола. Серед них — український варіант палиці дощу, так званої дощовиці, основою якої став стовбур борщівника, заповнений різними зернами, а також цікава установка, зібрана з пластикових водопровідних труб і з «клавішами».

У музеї пан Петро часто проводить екскурсії для школярів і туристів. Окрім цікавих розповідей про кожен інструмент, він демонструє його звучання, граючи різні мелодії. До речі, ще одна особливість музею в Ішкові в тому, що експонати не лише можна оглядати, а й спробувати зіграти на будь-якому з них. Це неабияк тішить відвідувачів.



У день підготовки матеріалу на екскурсію в «Камертон» завітала група дітей зі Сватового Луганської області, які на січневі свята перебували в родинах тернополян. Треба було бачити їхні очі, коли після прослуховування інформації про експонати і їм запропонували спробувати зіграти на них! Приміщення музею наповнилося роєм звуків та емоцій.

У книзі відгуків записані слова вдячності та захоплення від цікавих екскурсій. Справді, музика — це те, що нікого не залишає байдужим. Глибше її пізнати, а заразом торкнутися елементів історії та культури різних народів можна в єдиному на теренах нашої області місці. Тож, коли проїжджатимете повз Ішків і матимете вільну годину, відвідайте інтерактивний музей «Камертон» — позитивні враження гарантовано.

Василь БОГДАНОВИЧ

м. Тернопіль

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