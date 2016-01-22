Наталя ЗЕМНА: «Жоден вчений не позмагається з Богом»

Під час чергового приїзду до Тернополя відомого фітотерапевта, президента товариства природолікування «Зелена планета» Наталі Земної я напросилась на інтерв’ю. Але інтерв’ю не вийшло. Пані Наталя так цікаво, грунтовно й образно розповідала про справу всього свого життя, що в моїх запитаннях відпала потреба. Отже, лише кілька тверджень відомої цілительки.



l «Ще жодному вченому, ким би він не був — хіміком, фармакологом, фармацевтом — не вдалося поєднати в чомусь одному всі інгредієнти, усі хімічні речовини, як це Бог зробив у рослині. Кожна з них має свій хімічний склад, свій характер, свої біологічно активні речовини, які є ліками для нас із вами.

Народна медицина, що споконвіку займається фітолікуванням, найперше покликана навчити людину, як запобігати захворюванням і лікувати хронічні недуги. Вона не противага офіційній медицині, а швидше друге крило в боротьбі за здоров’я людини. Якщо є гострий запальний процес, народна медицина не скаже: я тобі вилікую запалення легенів. Відправляємо хворого на курс антибіотиків, а потім, щоб не було ускладнень і захворювання не перейшло в хронічне, народна медицина пропонує трави, які повністю усувають запальний процес. До того ж при лікуванні травами не буде алергії, ускладнень, не буде рецидиву. Це дуже важливо, адже найперше правило всіх медицин: не зашкодь! Якщо ти не зашкодив людині, ти вже їй допоміг».

l «Я займаюсь фітотерапією давно. Вважаю, що наші розумні пращури знали трави (не відаючи їхнього хімічного складу), уміли їх підбирати, орієнтувались, як яка рослина діє на людину, а не лікували хворобу. І нині ми лікуємо не хворобу, а людський організм, щоб він сам поборов те чи інше захворювання. А не так, як в офіційній медицині: розчленували людину на шматки, на системи, на органи — і кожен лікар стоїть біля свого. Хто біля серця, хто біля судин, хто біля нирок. Той голову лікує, той щитовидну залозу, той гормональну систему. А народних лікарів недарма називають цілителями: вони зцілюють людський організм цілісно. Адже що таке хвороба? Це якась поломка в організмі, тріщина в його системі. Отже, треба відновити його цілісність.

Проте слід лікувати не лише тіло, а й обов’язково душу. Тому завжди кажу: найперша причина захворювання — бездуховність, друга — невігластво, третя — лінощі. От людина приходить, бере ліки і твердить, що не може приймати їх чотири рази. Їй хоча б двічі, а ще краще — раз на день. І пояснюємо, що крапля камінь точить. Вилийте на нього відро води. Він умиється і залишається таким, яким був. А викапайте те відро води на камінь — і з’явиться на ньому лунка, бо крапля той камінь сточила. Так само вона точить хворобу і мобілізує організм на боротьбу з нею.

Тому я фітотерапію дуже люблю. Знаю 1600 рослин і дуже шкодую, що не знаю їх більше. Використовую ж у своїх фітокомпозиціях 587 рослин, які входять у 157 рецептів, що внутрішньо і зовнішньо допомагають людині добре почуватися. Наші ліки, мабуть, єдині в Україні, які виготовляються зі свіжозібраних рослин. Ми не сушимо трав, не молотимо їх, а потім не розводимо водою».

l Нещодавно у пресі з’явилася така статистика: третина наших хвороб — від неправильного лікування і надмірного вживання ліків. Якщо так далі піде, твердять дослідники, то через сто років 90 відсотків людей будуть хворими і лише 5—8% відносно здоровими. Тому Європа вже відмовляється від хімічних препаратів.

«А в Україні це велика проблема, — каже пані Наталя. — І почалося це не сьогодні, а від Петра І, коли він привіз перших професорів з-за кордону. Пропагуючи свої хімічні препарати, вони заганяли в підпілля народну медицину, позбуваючись конкурента, знищували її. Скільки тоді загинуло народних цілителів, які вміли лікувати все! Якби дозволили народній медицині лікувати онкологію, ми вже давно лікували б усі пухлини. Тому що є трави, які могли б підсилити організм на те, аби новоутворення розсмоктувалися…

У Європі нині справді відчувається зміна підходів до лікування. Я нещодавно була у Швейцарії на симпозіумі, де зібрались лікарі зі 42 країн світу. Моя доповідь мала тривати 20 хвилин. Але стільки було запитань і така зацікавленість до лікування травами, що я читала її дві години, а потім ще два дні мене засипали питаннями: як лікувати гломерулонефрит (це тяжке захворювання нирок), неспецифічний виразковий коліт, коли виразками вкривається весь кишківник і людина не може нічого їсти. Народна медицина нині лікує аутизм, як і хворобу Альцгеймера, розсіяний склероз, хворобу Паркінсона…»

l «Якщо в медицині є гострі захворювання і хронічні — два крила, то логічно, що є і дві медицини, які потрібно об’єднати в боротьбі за здоров’я людини. Це мені вдалося зробити тільки у 2000 році. Тоді й виникло товариство, в якому об’єдналися як лікарі офіційної медицини, так і цілителі, травознаї, біологи».

Галина САДОВСЬКА

Фото з вільних джерел