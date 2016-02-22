Аби шкірні недуги не стали хронічними

Кілька місяців тому наша газета вже писала про відкриття на житловому масиві «Дружба» на вул. Лучаківського, 6 нового приватного медичного закладу «Центр здорової шкіри». Сьогодні ми знову в гостях у співробітників цього центру, бесідуємо з його менеджером Галиною Олександрівною Безкоровайною.

— Галино Олександрівно, ви координуєте роботу працівників центру. Як працюється вам і хто ви за фахом?

— Після закінчення Тернопільського державного медичного університету я пройшла інтернатуру за фахом «Терапія», потім спеціалізацію з дитячої і дорослої дерматовенерології та підготовку з питань косметології. Одночасно навчалась у національному економічному університеті, а після його завершення продовжила навчання в магістратурі. Отже, маю кваліфікацію терапевта, дерматовенеролога й економіста. Та й тепер продовжую навчання під керівництвом відомої в Україні професора-дерматовенеролога Світлани Олександрівни Галникіної. Звичайно, роботи багато, часом буває важко, але маю хорошу сім’ю та родину. Близькі люди підтримують мене й допомагають.

— Минулого року ми з вами розмовляли в основному про косметичні проблеми та лікувально-оздоровчий масаж, адже ваш центр надає такі послуги. А нині поговорімо про шкірні недуги, бо ж відомо, що рік у рік число пацієнтів із хронічними шкірними захворюваннями зростає.

— Справді, хвороби шкіри із хронічним перебігом мають в Україні значне поширення. Особливо це стосується таких захворювань, як атопічний дерматит, псоріаз, екзема та інші.

Чи не найчастіше ми зустрічаємося з діагнозом атопічний дерматит. Це важке хронічне захворювання алергічного походження. Люди звикли, що ця недуга найчастіше зустрічається у дітей. Але насправді це не так. Почавшись у дитячому віці, атопічний дерматит без належного лікування, догляду та реабілітації, продовжує дошкуляти людині й у підлітковому, і в дорослому віці. Загалом у світі на атопічний дерматит тієї чи іншої важкості хворіє від 10 до 35 відсотків дітей та від 0,2 до двох відсотків дорослих. Отже, атопічний дерматит — це хвороба алергічного походження в осіб із спадковою чи набутою схильністю до алергії. Хвороба супроводжується запальними явищами на шкірі та сильним свербежем. Звичайно, означене мною походження хвороби та наведені клінічні ознаки не відображають всього її розмаїття.

Алергенами, тобто провокуючими чинниками розвитку атопічного дерматиту можуть бути певні харчові продукти, пилок рослин, побутовий пил та хімічні сполуки, бактерії, шерсть і пух тварин тощо. Важливе значення має також правильне вигодовування немовлят.

У лікуванні атопічного дерматиту важливу роль посідають дієта, правильний підбір ліків, фізіотерапевтичні процедури, кліматолікування. Правильні призначення може дати лише кваліфікований лікар. Він також підбере необхідні зволожувальні і пом’якшувальні засоби для шкіри, дасть настанови для батьків щодо правильного догляду за дитиною з атопічним дерматитом. Не слід без поради лікаря самостійно приступати до лікування. Фахівці нашого центру можуть надати весь спектр рекомендацій та забезпечити пацієнта сучасними засобами догляду за шкірою.

— А як щодо псоріазу?

— Псоріаз, або лускатий лишай, є первинно-хронічним захворюванням. Його походження достеменно невідоме. Проявами хвороби є висипання на шкірі зі значним сріблястим лущенням. Псоріазом хворіє до чотирьох відсотків усього населення планети. На сьогодні повністю позбутись недуги неможливо. Тому не слід довіряти оманливій рекламі на кшталт «Виліковую псоріаз!»

— Вилікувати, як ви кажете, неможливо, а допомогти хворому можна?

— Звичайно. Є широкий арсенал засобів для лікування від псоріазу. Тому кваліфікований лікар може досягти повного очищення шкіри у більшості пацієнтів. Чи не найважливіше місце в лікуванні хворих на псоріаз посідає санаторно-курортний метод. На вибір (і фінансову спроможність) пацієнта — і Мертве море в Ізраїлі, і Солотвино, і Немирів, і Ужгород, і, нарешті, Строганівка, де хворий на псоріаз може отримати практично безкоштовне лікування. У нашому центрі фахівці надають рекомендації з урахуванням як стану шкіри, так і фінансової спроможності пацієнта.

— А як із екземою?

— Це досить складне запитання, адже екзема буває різною за походженням, а отже, різними є і підходи до її лікування. Тому без лікаря тут також не обійтись.

— У вашому центрі я не помітив лабораторії. Ви лікуєте без аналізів?

— Зовсім ні! У Тернополі є кілька лабораторій високого рівня діагностики. Тому за потреби ми скеровуємо до них наших пацієнтів. Це дає можливість адекватно і виважено підходити як до діагностики, так і до лікування. Але, як часто любить повторювати наш консультант, доцент Олександр Іванович Хара, «хороший лікар знімає перед хорошою лабораторією капелюха, але не голову!»

— Галино Олександрівно, а як потрапити на консультацію до вашого центру?

— Це нескладно: зателефонуйте за номерами 42-01-03 або (097) 206-36-01 і запишіться на прийом. Ми працюємо також і в суботу. Тож приходьте і будьте здорові!

Мирослав САЛКО

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