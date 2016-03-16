Скільки живемо після смерті

Вчені з’ясували, скільки людина живе після смерті, й розповіли, що вона відчуває в останні миті.

Близько трьох хвилин живе свідомість після того, як всі функції і органи людини вже не працюють. До такого висновку дійшли британські вчені з університету Саутгемптона.

Вони провели тривале дослідження, під час якого фіксували стан 2060 осіб у той момент, як у них зупинялося серце. Так фахівці намагалися знайти наукове обгрунтування тому, що іноді людський організм функціонує і після смерті.

Прилади фіксували стан людини незалежно від того, змогли лікарі повернути пацієнта до життя чи ні. Під час експерименту «з того світу» повернулося 40 відсотків людей. І згодом вони (не всі, але приблизно половина) розповіли, що саме відчували в ту мить, коли всі показники свідчили про їхню смерть — свідомість на момент клінічної смерті продовжувала працювати!

Люди пам’ятали, як і коли їх реанімували та навіть те, як надавали допомогу. Більш того, навіть у тих, кому лікарі не змогли допомогти, протягом двох-трьох хвилин після смерті прилади фіксували: свідомість працює!

Керівник експерименту доктор Сем Парніа, який розповів уперше про результати досліджень у журналі Resuscitation Journal, упевнений, що це захоплююче дослідження стане поштовхом до вагоміших відкриттів про те, що відбувається, коли ми вмираємо.

— Принаймні на сьогодні ми маємо докази того, що в перші кілька хвилин після смерті свідомість не вмирає. Ми знаємо, що мозок не може функціонувати, якщо серце перестає битися. Але в цьому випадку свідомість залишається принаймні протягом трьох хвилин. До нашого експерименту вважалося, що якщо людина щось «пам’ятає», то це насправді не її свідомість, а просто галюцинації. Ми довели, що це не так, — сказав він.

Варвара СИНЯВСЬКА

Фото з вільних джерел