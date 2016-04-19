В Тернополі діє електронна черга на виготовлення закордонного паспорта

Електронна черга на виготовлення закордонного паспорта – вже працює у Тернополі. Сервіс безкоштовний.

За повідомленням громадської організації IGov-Тернопіль, зареєструватися можна за адресою https://ternopil.igov.org.ua/service/176/general

Перевірити коректність реквізитів та суми до оплати можна за посиланням: http://dmsu.gov.ua/invoice/

«Покрокова інструкція:

Авторизуєтеся з допомогою ЕЦП або BankID Обираєте зручну дату і час Отримуєте на e-mail :

– підтвердження запису

– посилання для попереднього друку і заповнення заяв

– квитанції для оплати

– перелік документів, оригінали яких потрібно мати при подачі у ДМС

Оплачуєте послуги у будь-якому банку (потрібно мати з собою оригінал платіжки з мокрою печаткою, тому онлайн оплата на жаль не підходить) Друкуєте необхідні заяви і заповнюєте їх – це скоротить час Вашого перебування у ДМС. Приходите ВЧАСНО до органу ДМС з документами, перелік яких отримаєте у листі. Заходите до інспектора у призначену годину. Пишете відгук про роботу сервісу на нашій сторінці.

Зауважте, якщо Ви записались і не маєте змоги прийти, варто скасувати заявку (посилання є у листі з підтвердженням)

У іншому випадку можливість повторної заявки для Вас може бути обмежена.

Додаткова інформація – за електронним записом орган ДМС приймає лише осіб, дані яких автоматично вказуються при авторизації. Кількість заявок від однієї особи обмежено».

Олеся ЯКУШКО

Скріншот із сайту сервісу