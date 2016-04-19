Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Новини  |  Соціум  |  Тернопіль  |  В Тернополі діє електронна черга на виготовлення закордонного паспорта
19.04.2016 автор:  Вільне Життя

В Тернополі діє електронна черга на виготовлення закордонного паспорта

Електронна черга на виготовлення закордонного паспорта – вже працює у Тернополі. Сервіс безкоштовний.

За повідомленням громадської організації IGov-Тернопіль, зареєструватися можна за адресою https://ternopil.igov.org.ua/service/176/general

Перевірити коректність реквізитів та суми до оплати можна за посиланням: http://dmsu.gov.ua/invoice/

«Покрокова інструкція:

  1. Авторизуєтеся з допомогою ЕЦП або BankID
  2. Обираєте зручну дату і час
  3. Отримуєте на e-mail :

– підтвердження запису

– посилання для попереднього друку і заповнення заяв

– квитанції для оплати

– перелік документів, оригінали яких потрібно мати при подачі у ДМС

  1. Оплачуєте послуги у будь-якому банку (потрібно мати з собою оригінал платіжки з мокрою печаткою, тому онлайн оплата на жаль не підходить)
  2. Друкуєте необхідні заяви і заповнюєте їх – це скоротить час Вашого перебування у ДМС.
  3. Приходите ВЧАСНО до органу ДМС з документами, перелік яких отримаєте у листі. Заходите до інспектора у призначену годину.
  4. Пишете відгук про роботу сервісу на нашій сторінці.

Зауважте, якщо Ви записались і не маєте змоги прийти, варто скасувати заявку (посилання є у листі з підтвердженням)

У іншому випадку можливість повторної заявки для Вас може бути обмежена.

Додаткова інформація – за електронним записом орган ДМС приймає лише осіб, дані яких автоматично вказуються при авторизації. Кількість заявок від однієї особи обмежено».

Олеся ЯКУШКО

Скріншот із сайту сервісу

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

3 comments on “В Тернополі діє електронна черга на виготовлення закордонного паспорта”

  1. Пєтя
    18.05.2016 at 12:19

    Я ще тупішого способу для авторизації ніж БанкІД не бачив, немає ніякої інформації, взагалі що це таке, як там зареєстуватися, як кажуть хотіли як найкраще, – вийшло як завжди.

  2. Ганна
    03.10.2016 at 13:35

    За весь час від квітня хоч хто-небудь зміг там зареєструватися?

  3. Анонімний
    27.06.2017 at 04:29

    це лохотрон з онлайн-чергою….((((

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини