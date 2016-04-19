В Тернополі діє електронна черга на виготовлення закордонного паспорта

Електронна черга на виготовлення закордонного паспорта – вже працює у Тернополі. Сервіс безкоштовний.
За повідомленням громадської організації IGov-Тернопіль, зареєструватися можна за адресою https://ternopil.igov.org.ua/service/176/general
Перевірити коректність реквізитів та суми до оплати можна за посиланням: http://dmsu.gov.ua/invoice/
«Покрокова інструкція:
- Авторизуєтеся з допомогою ЕЦП або BankID
- Обираєте зручну дату і час
- Отримуєте на e-mail :
– підтвердження запису
– посилання для попереднього друку і заповнення заяв
– квитанції для оплати
– перелік документів, оригінали яких потрібно мати при подачі у ДМС
- Оплачуєте послуги у будь-якому банку (потрібно мати з собою оригінал платіжки з мокрою печаткою, тому онлайн оплата на жаль не підходить)
- Друкуєте необхідні заяви і заповнюєте їх – це скоротить час Вашого перебування у ДМС.
- Приходите ВЧАСНО до органу ДМС з документами, перелік яких отримаєте у листі. Заходите до інспектора у призначену годину.
- Пишете відгук про роботу сервісу на нашій сторінці.
Зауважте, якщо Ви записались і не маєте змоги прийти, варто скасувати заявку (посилання є у листі з підтвердженням)
У іншому випадку можливість повторної заявки для Вас може бути обмежена.
Додаткова інформація – за електронним записом орган ДМС приймає лише осіб, дані яких автоматично вказуються при авторизації. Кількість заявок від однієї особи обмежено».
Олеся ЯКУШКО
Скріншот із сайту сервісу
Пєтя18.05.2016 at 12:19
Я ще тупішого способу для авторизації ніж БанкІД не бачив, немає ніякої інформації, взагалі що це таке, як там зареєстуватися, як кажуть хотіли як найкраще, – вийшло як завжди.
Ганна03.10.2016 at 13:35
За весь час від квітня хоч хто-небудь зміг там зареєструватися?
Анонімний27.06.2017 at 04:29
це лохотрон з онлайн-чергою….((((