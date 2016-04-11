Моє рідне село

Часто згадую своє рідне село Глядки, що на Зборівщині, мою малу батьківщину. Живуть тут добрі, побожні, працьовиті, чуйні люди, які сіють добро і любов, терпеливість і надію, що передавалися з покоління в покоління.

Згадую свого учителя Михайла Дідуха — молодого, інтелігентного, вродливого, щирого патріота, відданого Україні. Він прекрасно знав історію України, навчав її і в школі, і в «Просвіті». Це його заслуга, що з нашого маленького села членами ОУН-УПА стало до двадцяти чоловік. Ця молодь сповідувала вищі цінності — людяність, святість, патріотизм, правдивість — і була взірцем для оточення.

Нині вразило мене те, що в селі, де є тільки церква і немає школи, спромоглись вшанувати річницю з дня народження Тараса Шевченка дійством, що тривало понад дві години. Напіврозвалений клуб-читальня, побудований ще в двадцятих роках минулого століття, прикрасили килимами, які глядківчани принесли зі своїх домівок. У концерті взяли участь до трьох десятків осіб: бабусі й дідусі, матері і батьки, онуки та правнуки — три покоління патріотів села. Клуб був переповнений.

А підготували концерт доньки колишнього воїна УПА Василя Рудакевича («Горобця») — Марія, Софія та Галина. Їхній героїчний батько чудово співав, грав на скрипці, сопілці та інших інструментах, хоч і не мав освіти. (Таких в селі було багато). Його донькам передались не тільки музичні здібності, гарні голоси, але й батьківський характер, патріотизм, відданість і любов до України.

Молодь села завжди підтримувала Україну. Ось і в наші дні возила передачі на Майдан, допомагає продуктами учасникам АТО, одягає військову форму і захищає Україну на її гарячому сході.

Ми, старше покоління, підтримуємо нашу патріотичну молодь своїми думками й молитвами. Дай Боже всім здоров’я, сили й снаги, дай жертовності подолати всі перешкоди і дійти до перемоги. А всіх своїх глядківчан від щирого серця вітаю і дякую за порозуміння і дружність у любові до України. Я завжди тішилась і пишалася своїми односельцями. І хоч уже багато років як покинула Глядки, вони не перестають мене захоплювати і дивувати.

Стефанія МОРАВСЬКА

с. Великий Глибочок Тернопільського району

Фото з вільних джерел