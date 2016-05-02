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02.05.2016 автор:  Віра Перун

“Совєцький” Тернопіль: які назви мали вулиці до перейменування у 1990-1991 роках

Тернопільський став офіційно іменувався «Комсомольським озером», готель «Галичина» – «Москвою», парк Національного відродження – імені Ленінського комсомолу. Нині дізнаємося про те, які назви були в тернопільських вулиць, парків, скверів, закладів до перейменування у 1990-1991 роках.

Дані – із книги Ярослава Гап’юка, Степана Оконського та Павла Сливки «На вістрі боротьби за незалежну Україну».

Нова назва

Стара назва

Вул. академіка С.Балея

Робітнича

Проспект С. Бандери

Леніна

Вул. Родини Барвінських

8-го березня

Вул. В. Безкоровайного

Мічуріна

Вул. Білецька

Набережна

Вул. Болюха

Радгоспна

Вул. Бойківська

Невського-бічна

Вул. Братів Бойчуків

Семена Воргуна

Вул. Броварна

Дзержинського

Провул. Броварний

Пров. Дзержинського

Вул. Бродівська

Заводська

Вул. академіка А. Брюкнера

Чкалова

Вул. В. Будзиновського

Крилова

Вул. С. Будного

Окружна

Бульвар Данила Галицького

Бул.50-річчя СРСР

Вул. І. Вагилевича

Пархоменка

Вул. Валова

Музейна

Вул. М. Вербицького

Конєва

Вул. Вертепна

Галицька-бічна

Вул. Весела

Осипенка

Вул. гетьмана І. Виговського

Колгоспна

Вул. В. Винниченка

Частина вул. Карпенка

Бульвар Дмитра Вишневецького

Бульвар Дружби народів

Вул. Вільхова

Ольхова

Вул. полковника Д. Вітовського

Галана

Вул. 0. Вітошинського

Лєрмонтова

Вул. Братів Гжицьких

Свердлова

Вул. М. Глинки

Глінки

Вул. Глиняна

Радянська

Вул. академіка В. Гнатюка

Горького

Вул. Я. Гніздовського

Ленінградська

Вул. М. Паращука

Фрунзе

Вул. академіка І. Горбачевського

Пролетарська

Вул. Городня

Огородова

Вул. М. Грушевського

Шевченка

Вул. Гуцульська

0. Невського-бічна

Вул. Дівоча

Орджонікідзе

Провул. Дівочий

Пров. Орджонікідзе

Вул. академіка С. Дністрянського

Нікітіна

Вул. Довга (зараз — вояків дивізії
«Галичина»)

Куйбишева

Вул. О. Довженка

Ковпака

Вул. гетьмана П. Дорошенка

Комунальників

Вул. Дорошівка

Павлова

Вул. М. Драгоманова

Волгоградська

Вул. Дружби

Пігорєва

Вул. За Рудкою

Крупської

Провул. За Рудкою

Пров. Крупської

Вул. Замкова

Суворова

Вул. Замонастирська

Гвардійська

Провул. Замонастирський

Провул. Гвардійський

Вул. Залізнична (зараз — В.
Чорновола)

Червоноармійська

Вул. Зацерковна

Бугайченка

Проспект Злуки

Енергетична

Вул. Камінна

Правди

Вул. Канадська

Цілинна

Вул. С. Качали

Міцкевича

Вул. Козацька

Петровського

Вул. Коллонтая

Енгельса

Вул. С. Коновальця

Кантемирівців

Вул. М. Кривоноса

Максименка

Бульвар Пантелеймона Куліша

Бульвар Молодіжний

Вул. О. Кульчицької

Комсомольська

Вул. Р. Купчинського

Ворошилова

Вул. Лемківська

0. Невського-бічна

Вул. Б. Лепкого

Затонського

Вул. Лісова

Лісна

Вул. Листопадова

Жовтнева

Вул. Д. Лук’яновича

Паустовського

Майдан Волі

Площа свободи

 Фото авторки

(Далі буде)

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Про автора

Віра Перун

One comment on ““Совєцький” Тернопіль: які назви мали вулиці до перейменування у 1990-1991 роках”

  1. Анонімний
    15.08.2017 at 10:58

    НЕ Семена Воргуна а САМЕДА ВУРГУНА

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