Для викладачів української мови як іноземної (адже в Тернополі і в медичному, і в технічному, і в економічному університетах навчаються громадяни інших країн) є надзвичайно важливим працювати так, аби представники інших національностей нею оволоділи. Можливо, не одразу на глибинному рівні, але, насамперед на рівні поваги до України-держави та її жителів, дізналися важливі віхи історії українців, […]