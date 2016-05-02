Тернопільський став офіційно іменувався «Комсомольським озером», готель «Галичина» – «Москвою», парк Національного відродження – імені Ленінського комсомолу. Нині дізнаємося про те, які назви були в тернопільських вулиць, парків, скверів, закладів до перейменування у 1990-1991 роках.
Дані – із книги Ярослава Гап’юка, Степана Оконського та Павла Сливки «На вістрі боротьби за незалежну Україну».
|
Нова назва
|
Стара назва
|
Вул. академіка С.Балея
|
Робітнича
|
Проспект С. Бандери
|
Леніна
|
Вул. Родини Барвінських
|
8-го березня
|
Вул. В. Безкоровайного
|
Мічуріна
|
Вул. Білецька
|
Набережна
|
Вул. Болюха
|
Радгоспна
|
Вул. Бойківська
|
Невського-бічна
|
Вул. Братів Бойчуків
|
Семена Воргуна
|
Вул. Броварна
|
Дзержинського
|
Провул. Броварний
|
Пров. Дзержинського
|
Вул. Бродівська
|
Заводська
|
Вул. академіка А. Брюкнера
|
Чкалова
|
Вул. В. Будзиновського
|
Крилова
|
Вул. С. Будного
|
Окружна
|
Бульвар Данила Галицького
|
Бул.50-річчя СРСР
|
Вул. І. Вагилевича
|
Пархоменка
|
Вул. Валова
|
Музейна
|
Вул. М. Вербицького
|
Конєва
|
Вул. Вертепна
|
Галицька-бічна
|
Вул. Весела
|
Осипенка
|
Вул. гетьмана І. Виговського
|
Колгоспна
|
Вул. В. Винниченка
|
Частина вул. Карпенка
|
Бульвар Дмитра Вишневецького
|
Бульвар Дружби народів
|
Вул. Вільхова
|
Ольхова
|
Вул. полковника Д. Вітовського
|
Галана
|
Вул. 0. Вітошинського
|
Лєрмонтова
|
Вул. Братів Гжицьких
|
Свердлова
|
Вул. М. Глинки
|
Глінки
|
Вул. Глиняна
|
Радянська
|
Вул. академіка В. Гнатюка
|
Горького
|
Вул. Я. Гніздовського
|
Ленінградська
|
Вул. М. Паращука
|
Фрунзе
|
Вул. академіка І. Горбачевського
|
Пролетарська
|
Вул. Городня
|
Огородова
|
Вул. М. Грушевського
|
Шевченка
|
Вул. Гуцульська
|
0. Невського-бічна
|
Вул. Дівоча
|
Орджонікідзе
|
Провул. Дівочий
|
Пров. Орджонікідзе
|
Вул. академіка С. Дністрянського
|
Нікітіна
|
Вул. Довга (зараз — вояків дивізії
|
Куйбишева
|
Вул. О. Довженка
|
Ковпака
|
Вул. гетьмана П. Дорошенка
|
Комунальників
|
Вул. Дорошівка
|
Павлова
|
Вул. М. Драгоманова
|
Волгоградська
|
Вул. Дружби
|
Пігорєва
|
Вул. За Рудкою
|
Крупської
|
Провул. За Рудкою
|
Пров. Крупської
|
Вул. Замкова
|
Суворова
|
Вул. Замонастирська
|
Гвардійська
|
Провул. Замонастирський
|
Провул. Гвардійський
|
Вул. Залізнична (зараз — В.
|
Червоноармійська
|
Вул. Зацерковна
|
Бугайченка
|
Проспект Злуки
|
Енергетична
|
Вул. Камінна
|
Правди
|
Вул. Канадська
|
Цілинна
|
Вул. С. Качали
|
Міцкевича
|
Вул. Козацька
|
Петровського
|
Вул. Коллонтая
|
Енгельса
|
Вул. С. Коновальця
|
Кантемирівців
|
Вул. М. Кривоноса
|
Максименка
|
Бульвар Пантелеймона Куліша
|
Бульвар Молодіжний
|
Вул. О. Кульчицької
|
Комсомольська
|
Вул. Р. Купчинського
|
Ворошилова
|
Вул. Лемківська
|
0. Невського-бічна
|
Вул. Б. Лепкого
|
Затонського
|
Вул. Лісова
|
Лісна
|
Вул. Листопадова
|
Жовтнева
|
Вул. Д. Лук’яновича
|
Паустовського
|
Майдан Волі
|
Площа свободи
Фото авторки
(Далі буде)
Анонімний15.08.2017 at 10:58
НЕ Семена Воргуна а САМЕДА ВУРГУНА