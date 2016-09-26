Фест на Тернопільщині богатирі!

Однією з найперших розваг, які по-справжньому привернули увагу учасників і численних гостей проведеного минулої неділі, 25 вересня, в Козовій дебютного фольклорного аграрно-мистецького фестивалю «Коза Фест», стали все ж не мистецькі дійства з фольклорними забавами, а спортивні змагання. Ледве завершилася урочиста церемонія відкриття, як глядачі щільним кільцем оточили спеціально розмічену на алеї праворуч пам’ятника Тарасові Шевченку арену, де мали помірятися силами найкращі канатоборці області.

Позмагатися за титул чемпіонів XXVI сільських спортивних ігор Тернопільщини з перетягування канату в класичному варіанті цього виду єдиноборств, коли в складі кожної з команд по вісім учасників та ще запасний (пуллер), зібралися і справді найсильніші. Збірні Тернопільського і Кременецького районів, як розповів голова обласного ФСТ «Колос» Георгій Гунтік, за останнє десятиліття, здається, жодного разу не опинялися поза призовою трійкою обласних стартів. А господарі, більшість з яких родом із сусідньої з райцентром, славної спортивними досягненнями Вікторівки, та канатобрці з Гусятинщини відзначилися під час проведеної нещодавно в Скалаті третьої обласної спартакіади «Краще спортивне село Тернопільщини».

У перерві перед вирішальним третім раундом стартового двобою між командами Козівського і Кременецького районів сільського голову Вікторівки Віру Коропецьку, до речі, палко привітав чи не весь майдан. За досягнуті фізкультурниками на спартакіаді успіхи (сама голова теж стала чемпіонкою в стрільбі з пневматичної зброї) нагороджена грамотою Тернопільської обласної ради. Шквал глядацьких емоцій, щоправда, не допоміг її землякам добитися успіху — канатоборці з Волинського краю таки виявилися витривалішими.

Утім голова Козівського районного ФСТ «Колос» Ігор Кулька, зізнавшись у тому, що невдача була очікуваною передусім через відсутність двох атлетів, чиє місце в збірній сумніву не піддавалося, пообіцяв, що господарі все ж докладуть максимум зусиль, аби завоювати місце на п’єдесталі. І незабаром у не менш напруженому протистоянні з канатоборцями з Гусятинщини третій вирішальний раунд таки залишився за ними.

Але це вже сталося після того, як богатирі з Тернопільського району Михайло Киналь, Григорій П’ятківський, брати Ігор і Петро Лавуси, Володимир Клак, Віталій Караба, Євген Семеняк, Михайло Дереминда за палкої підтримки свого керівника «Колоса» Івана Кульбіцького і пуллера Михайла Киляра недвозначно натякнули, що вони знову в своїй кращій фізичній формі, а тому чемпіонським трофеєм не мають наміру поступатися. І команду Гусятинського району, і головних конкурентів із Кременеччини здолали з рахунком 2:0. У господарів же після двох напружених попередніх сутичок, чесно кажучи, шансів було обмаль.

Отож збірна Тернопільського району вкотре тріумфує в турнірі з перетягування канату сільських спортивних ігор Тернопільщини. Друге місце виборола команда з Кременеччини, третє — господарі з Козівського району. Голова Тернопільського обласного ФСТ «Колос» Георгій Гунтік і головний суддя Роман Бутрин нагородили лауреатів кубками, медалями і грамотами. А перший фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза Фест» тільки розпочав набирати обертів. Ось іще кілька миттєвостей свята.

У XXVI сільських спортивних іграх Тернопільщини залишилося визначити лауреатів ще двох першостей — із гирьового спорту і важкої атлетики.

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