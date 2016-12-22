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22.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук

Допоможе загальнодоступний ресурс

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У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі впровадили новий розділ, в якому міститься інформація з питань митної справи. Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ. 

Зайве, мабуть, казати, що його відкриття спрямоване на покращення орієнтації користувачів ресурсу в інформації за напрямом «Митна справа». Адже він містить графічні і текстові інформаційні матеріали з питань митного законодавства (щодо заповнення граф митної декларації), довідкові таблиці стосовно завершення митних режимів та оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму тощо.

Скористатися Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом можна, зайшовши на офіційний веб-портал ДФС за посиланням: «Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс». Або за електронною адресою: http://zir.sfs.gov.ua.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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