Допоможе загальнодоступний ресурс

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі впровадили новий розділ, в якому міститься інформація з питань митної справи. Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ.

Зайве, мабуть, казати, що його відкриття спрямоване на покращення орієнтації користувачів ресурсу в інформації за напрямом «Митна справа». Адже він містить графічні і текстові інформаційні матеріали з питань митного законодавства (щодо заповнення граф митної декларації), довідкові таблиці стосовно завершення митних режимів та оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму тощо.

Скористатися Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом можна, зайшовши на офіційний веб-портал ДФС за посиланням: «Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс». Або за електронною адресою: http://zir.sfs.gov.ua.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ