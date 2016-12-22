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22.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук

Затверджено новий реєстр

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Державна фіскальна служба України наказом від 14 грудня 2016 року затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас утратив чинність попередній наказ, датований 28 вересням цього року. 

У Тернопільській ОДПІ повідомили, що оновлений реєстр містить як перелік дозволених до первинної реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, так і тих, первинна реєстрація яких заборонена.

Коментар до Довідника РРО звертає увагу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти, на можливість використання моделі РРО «КСТ-В1» з версією внутрішнього програмного забезпечення В1-1. При здійсненні валютно-обмінних операцій фінансові установи повинні застосовувати РРО з 17 грудня 2016 року.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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