За честь спортивної школи

Наше видання вже повідомляло про успішний виступ тернопільських легкоатлетів на традиційному «Зимовому кубку Львова». У місті Лева також відбувся «Фестиваль бігу», під час якого відзначилися вихованці обласної ДЮСШ з літніх видів спорту.

Після вирішального забігу спринтерів на стометрівці Віталій Рибій порадів не тільки третьому місцю. Показаний результат — 11,1 секунди — означає, що талановитий молодий атлет виконав норматив першого розряду. Натомість Вадим Трач та Андрій Мархевка, які під час змагань у приміщеннях демонструють свою майстерність на дистанції 300 метрів, дружно піднялися на другу сходинку п’єдесталу пошани після фінальних забігів у своїх вікових групах — 38,3 та 38,6 секунди. А пізніше всі палко вболівали за свого наставника, майстра спорту Олега Данилюка, який, виступаючи разом з іншими дорослими поза конкурсом, упевнено переміг у бігу на шістдесят метрів — 6,5 секунди.

Напередодні ж нового року в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відбулася особиста першість Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту з легкої атлетики «На призи Діда Мороза». Понад шість десятків вихованців навчального закладу чотирьох вікових груп — від початківців до випускників загальноосвітніх начальних закладів — визначили найсильніших у бігу, стрибках у довжину і висоту, штовханні ядра. Лауреатів нагородили грамотами, а всіх учасників, звісно ж, солодкими подарунками.

Фото Тернопільської ОДЮСШ з літніх видів спорту