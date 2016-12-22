№50 від 15 грудня 2016 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 15 грудня 2016 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 15 грудня 2016 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Надія Іванівна Котуза — перша жінка на посаді сільського голови Білої Чортківського району. Проте у своєму статусі почувається комфортно. Жартує, що має м’який характер, але старається бути жорсткішою — бо треба інколи й «твердої руки».
«Час забирає нас поодинці, але хто зміг — той залишиться в пам’яті з іменем, суголосним із мрією. Мрією про недосяжні речі, які відтак стають метою, ціллю, реальністю. Так жив Богдан Гаврилишин, таким ми його пам’ятаємо», — написав у Фейсбуці директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, повідомляючи сумну звістку, що 24 жовтня на 91-му році […]
Нема майже речі на селі, на яку би ця чи інша влада не наложила податку. В найновішому часі, по деяких повітах, наложено між іншим також податки на собак.
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