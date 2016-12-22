№50 від 15 грудня 2016 року

«Час забирає нас поодинці, але хто зміг — той залишиться в пам’яті з іменем, суголосним із мрією. Мрією про недосяжні речі, які відтак стають метою, ціллю, реальністю. Так жив Богдан Гаврилишин, таким ми його пам’ятаємо», — написав у Фейсбуці директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, повідомляючи сумну звістку, що 24 жовтня на 91-му році […]