№51 від 22 грудня 2016 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 22 грудня 2016 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 22 грудня 2016 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Симфонічний оркестр під орудою заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Кріля, без перебільшення, один з найкращих і найдинамічніших у зростанні та самовдосконаленні творчий колектив обласної філармонії. Тож недарма саме йому довірили закрити 76-й концертний сезон колективу. Його виступ став справді дуже яскравою і пам’ятною «крапкою» цілорічної роботи як самого оркестру, так і філармонії загалом.
Міжнародний міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословіння» відбудеться 15-17 квітня. Учасників прийматимуть «Березіль» та обласний драмтеатр.
Восьмого листопада набув чинності закон про внесення змін щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій. Тепер кожна четверта пісня, яка звучатиме на українському радіо, має бути українською мовою. Через три роки частка пісень державною мовою уже має становити 35 відсотків. До того ж і звучати вони мають не вночі, як було досі, а […]
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