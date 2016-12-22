№51 від 22 грудня 2016 року

Восьмого листопада набув чинності закон про внесення змін щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій. Тепер кожна четверта пісня, яка звучатиме на українському радіо, має бути українською мовою. Через три роки частка пісень державною мовою уже має становити 35 відсотків. До того ж і звучати вони мають не вночі, як було досі, а […]