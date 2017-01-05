За два дні до Різдва

Колектив, про який піде мова, не просто хор, а дружня родина, яка об’єднала у співоче коло не одну династію та покоління. У цій мистецькій сім’ї знайшли себе ті, хто без пісні та сцени жити не може. Нині народний аматорський хор Борщівської лікарні відсвяткував своє 60-річчя.