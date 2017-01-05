За два дні до Різдва

Щорічний Різдвяний турнір з міні-футболу вчора, 4 січня, завершився в Теребовлі. Місцеві центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і дитячо-юнацька спортивна школа організували його для юних футболістів 2003 року народження та молодших.
Баталії чотирьох колективів майбутніх майстрів завершилися перемогою футбольного клубу «Теребовля». Друге місце вибороли юні динамівці, третє — команда «Юніор».
Лауреати нагороджені грамотами і цінними подарунками Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Фото з архіву Ярослава КОРОЛЮКА
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