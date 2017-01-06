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06.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Змінився розмір соціальної пільги

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У зв’язку із встановленням з першого січня 2017 року нового розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600 гривень) змінилися і розмір соціальної пільги та граничний розмір доходу, що дає право на її отримання. Про це не забули нагадати в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Тернопільської ОДПІ. 

Стосвідсоткова пільга відтепер становитиме 800 гривень. Соціальна пільга в розмірі 150 відсотків складатиме 1200 гривень. А дохід осіб, які мають право на застосування пільги в розміні двісті відсотків, зменшуватиметься на 1600 гривень. Граничний розмір доходу, що дає право на отримання такої пільги, складає 2240 гривень.

В управлінні також нагадали, що податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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