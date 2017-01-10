Знову на естафету надії

Напередодні тридцятилітнього ювілею, який відсвяткувала в понеділок, 9 січня, навіть така досвідчена стріляюча лижниця, як олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, зайвий раз переконалася, якою важкою ціною дістаються вершини в сучасному спорті. Під час четвертого етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі були і позитивні емоції після сьомої позиції в спринті, і розчарування, коли вирішила достроково припинити боротьбу в гонці переслідування.

Зрештою, не капітанові жіночої збірної України чи її товаришам по команді про це розказувати. Швидше — тим з вітчизняних «колег» автора цих рядків по перу чи вболівальникам, які, навіть не переймаючись спробами дотриматися об’єктивності, схильні до поспішних висновків на кшталт «провалила гонку». Причому не тільки щодо нашої землячки. Декому з подібних «максималістів», які і гвинтівку в руках, мабуть, не тримали, «надмір виховання» дозволяє дорікнути і киянці Юлії Джимі за програну в мас-старті боротьбу за четверте місце, і ще одній тернопільці Анастасії Меркушиній за малу нібито кількість залікових балів у гонці переслідування.

Правдою в отих словах «вічно незадоволених» є хіба констатація того, що найкращим українським біатлоністам і на четвертому етапі Кубка світу не вдалося піднятися на п’єдестал пошани після суперечки в трьох індивідуальних дисциплінах. Однак куди більшою правдою є те, що наші співвітчизники залишаються в когорті найсильніших біатлоністів планети. Дебютний в Обергофі спринт порадував сьомим місцем Підгрушної, чотирнадцятим — Сергія Семенова, п’ятнадцятим — Джими. А висока дев’ятнадцята позиція ще й Анастасії Меркушиної, яка вперше в житті набрала в Кубку світу таку вагому кількість залікових балів, дала змогу жіночій збірній піднятися в Кубку націй з шостого місця на четверте, випередивши норвежок і росіянок.

У гонці переслідування, яку Олена Підгрушна вирішила не продовжувати після трьох невлучних пострілів на першій стрільбі стоячи, компліментів передусім заслужили Артем Прима (з 57-ї позиції піднявся на дев’яту) і Володимир Семаков (з 28-ї на 13-ту), який за підсумками двох гонок зумів відібратися до п’ятірки «не елітних» біатлоністів, що візьмуть участь у мас-старті. П’ятнадцятою так і залишилася Джима, кубкові очки виявилося під силу набрати також Семенову (29-й) і вдруге підряд Меркушиній (39-та).

Під час же недільних мас-стартів найкраще знову виступили жінки: Джима — п’ята, Підгрушна — шістнадцята. А в перегонах чоловіків, після того, як зумів відновитися від наслідків перенесеної вірусної кишкової інфекції ще один тернопілець Дмитро Підручний, наших співвітчизників стартувало навіть більше від жінок. І хоча дружно фінішували наприкінці пелетону (Семенов — 23-й, Семаков — 25-й, Підручний — 27-й), ті, хто спостерігав за трансляцією з Обергофа, не міг не переконатися, що статистами в суперечці тридцяти найсильніших аж ніяк не були.

А це не може не означати, що перед другими в сезоні класичними естафетами, якими вже в середу-четвер, 11—12 січня, розпочнеться п’ятий етап Кубка світу в німецькому Рупольдингу, у вітчизняних прихильників біатлону знову великі надії побачити на п’єдесталі свої улюбленців. Адже добре пам’ятають, як місяць тому в словенській Поклюці жінки вибороли «бронзу», а чоловіки фінішували четвертими.

На фото: щирі вітання з тридцятилітнім ювілеєм тернопільській біатлоністці, олімпійській чемпіонці Олені ПІДГРУШНІЙ.

Фото із сайту Федерації біатлону України