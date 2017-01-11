Найсильніші на Західній Україні

Після вчорашнього, 10 січня, виступу підопічних на відкритому чемпіонаті Львівщини з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших не приховував задоволення заслужений тренер України Михайло Васірук. І нове покоління спринтерів, якими нині опікується в Тернопільській ОДЮСШ, підтвердило, що намагаються якнайкраще засвоїти уроки досвідченого наставника.

Почуття Михайла Степановича не важко зрозуміти. Із 66-ти учасників з більшості областей Західної України, які розпочали боротьбу на дистанції 60 метрів з одинадцяти попередніх забігів, саме два його вихованці здобули подвійну перемогу у фіналі. І, коли чемпіонський титул студента Тернопільського педагогічного ліцею Олександра Підліпчука (6,8 секунди) не став для колег особливою несподіванкою, то імені та прізвища срібного призера Назара Флисника навіть не чули. Честолюбний новачок, який відстав від переможця на 0,1 секунди, виявляється, земляк чемпіона України зі стрибків у довжину, майстра спорту Сергія Крука. Переїхавши нещодавно з Великих Куськівців Лановецького району на навчання до Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, за лічені місяці занять улюбленою легкоатлетичною дисципліною під керівництвом Михайла Васірука зумів домогтися відчутного прогресу в результатах.

Порадувала тренера і ще одна студентка педагогічного ліцею Руслана Муравська. В секторі для стрибків у висоту перемогу їй принесла вдала спроба на висоті 160 сантиметрів. А Вадим Трач, який у Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту тренується під керівництвом уже його учня Олега Данилюка, завоював у перший змагальний день ще й «бронзу» в бігу на 400 метрів.

Натомість сьогодні, 11 січня, коли за нагороди відкритого чемпіонату Львівщини змагалися представники метальних дисциплін, і молодша колега Михайла Васірука з Тернопільської ОДЮСШ Галина Шмуляєва дістала повне моральне право сказати, що її підопічні — одні з найкращих у Західній Україні. Під час суперечки дівчат у секторі для штовхання ядра перше місце завоювала Вікторія Мітюрьова (10 метрів 79 сантиметрів), третє — Надія Гривняк (9 метрів 56 сантиметрів). Подвійного успіху домоглися також юнаки: «срібло» дісталося Андрієві Жуку (11 метрів 96 сантиметрів), «бронза» — Іванові Павлику (11 метрів 65 сантиметрів).

Та і це ще не всі успіхи молодих тернопільських прихильників «королеви спорту». Завоювавши срібні медалі, з хорошим настроєм повернулися також сьогодні додому бігун на 3000 метрів Олександр Мельник із Зборівської ДЮСШ (тренер Володимир Небельський) і бігун на 800 метрів Максим Куп’як з Тернопільської районної ДЮСШ (Ігор Чайка). А на останній із цих дистанцій «бронзи» удостоївся ще й Сергій Андрійчук, яким у Тернопільській ОДЮСШ опікується Ольга Стефанишина.

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