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16.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

На прощання — відзвітуйтеся

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Підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування і знялися з державної реєстрації, впродовж тридцяти календарних днів від дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності повинні подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи. Саме це передбачає оновлений пункт 177.11 Податкового кодексу України. 

У декларації відображаються доходи від провадження підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування за період з початку звітного року до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення. Нова форма декларації затверджена наказом мінфіну від 15 вересня 2016 року.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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