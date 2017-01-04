Новий рік — нова форма декларації

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що з початку нового року стартувала кампанія декларування доходів громадян. А 31 грудня 2016 року набрала чинності нова форма декларації про майновий стан і доходи, яка запроваджена з 1 січня 2017 року.

Подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи повинні певні категорії громадян. Також її повинні заповнити ті, хто має намір скористатися правом на податкову знижку.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ