Новий тренер — нові надії

Наприкінці минулого тижня куратор футбольного клубу «Тернопіль» від міської ради, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Микола Круть спочатку оприлюднив ім’я та прізвище нового головного тренера команди першої ліги. А невдовзі й представив гравцям наставника — їхнього відомого в минулому колегу 42-річного Романа Максимюка.

Переможець конкурсу на заміщення вакантної посади, як прихильники футболу зі стажем, мабуть, пам’ятають, свого часу захищав честь таких відомих клубів, як київське «Динамо», «Зеніт» із Санкт-Петербурга, «Дніпро», «Волинь». Цікаво також і те, що на початку дев’яностих минулого століття уродженець селища міського типу Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області, коли тільки розпочинав кар’єру гравця, тричі зодягав і футболку чортківського «Кристала», який тоді виступав у першій лізі вітчизняного футболу. Матчів, щоправда, за неповні три сезони з перервами провів небагато: сімнадцять у чемпіонаті та один — у Кубку України. Зате має також у своєму активі й п’ять поєдинків за збірну України.

Щодо тренерської кар’єри Романа Максимюка, то робота з молодіжною командою харківського «Металіста» і юнацьким колективом U-19 луцької «Волині», звичайно ж, не могла принести молодому спеціалістові особливих дивідендів. Це я до того, що навряд чи варто, як це поспішив оприлюднити мій відомий молодший колега Ігор Циганик, звинувачувати Романа Максимюка ледве не в усіх ганебних явищах вітчизняного футболу. Договірні матчі існують не рік і, навіть, не десять. А історія з письмовими зізнаннями молодого футболіста «Металіста» — ніщо інше, як звичайнісінька піар-кампанія футбольних функціонерів, яка завершилася, навіть по-справжньому не розпочавшись.

Та і навряд чи мала на меті справді позбутися поєдинків з фіксованими результатами. Смішним, погодьтеся, видається, коли винними роблять одного-двох гравців із тренером, а власники клубів чи керівники головних команд, виявляється, про це ні сном, ні духом не чули. В чому ж і справді можна з Ігорем Цигаником погодитися, то це в тому, що нас і далі дурять. І дуритимуть доти, доки суспільство дозволятиме «гнити рибі з голови» і, тим паче, закликатиме карати «цапів-відбувайлів».

А Роман Максимюк, приступивши до виконання обов’язків, чимось особливим порівняно з іншими тренерами-новачками, звісно ж, вразити ще не встиг. Разом з виконавчим директором клубу Василем Матвійківим, який погодився залишитися його асистентом, організували медичний огляд футболістів, після перших тренувань у понеділок, 16 січня, на засніженому полі Тернопільського міського стадіону встигли провести і першу двосторонню контрольну гру, в якій старожилам колективу протистояли ймовірні новачки.

Останні наприкінці двобою вирвали перемогу — 5:4. В їхньому складі, до речі, уважні вболівальники помітили колишніх гравців тернопільської «Ниви» Андрія Кухарука і Романа Кухарського, вихованця Василя Матвійківа Володимира Пришнівського, змушеного шукати новий клуб після розформування стрийської «Скали», інших футболістів, які раніше грали за «Карпати», «Волинь», «Верес» чи аматорські команди Тернопільщини.

Новацією ж стало рішення вперше в історії клубу взяти участь у традиційному Меморіалі Олега Макарова, який у 22-й раз проводитиметься на Київщині з 17 по 29 січня. В групі «В» містяни поміряються силами з «Арсеналом-Київщиною» з Білої Церкви, аматорськими збірною вільних агентів, київським «Локомотивом», «Агродомом» з Бахмача та «Авангардом» із Бзова.

За регламентом турніру до чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи і два найкращих колективи, які посядуть треті місця.

Нарешті не можна не згадати і про те, що вже в новому році контрольно-дисциплінарна комісія Федерації футболу України заборонила ФК «Тернопіль» реєструвати нових футболістів до повного виконання раніше введених дисциплінарних санкцій. Уже згаданий виконавчий директор клубу Василь Матвійків запевнив, що проблем з погашенням боргу (135 тисяч гривень) не буде і команда зможе поповнитися новими виконавцями.

P.S. Перший млинець для підопічних Романа Максимюка глевким не став. У дебютному поєдинку на Меморіалі Олега Макарова сьогодні здолали «Арсенал-Київщину» — 1:0. Наприкінці зустрічі відзначився Ігор Вонс. А в середу, 18 січня, наші земляки поміряються силами з «Агродомом».

На фото: під час першої в новому році двосторонньої гри; новий головний тренер Роман МАКСИМЮК.

Фото із сайту ФК «Тернопіль»