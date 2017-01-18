Ні сніг, ні морози — не перешкода

Попри несприятливу для тернопільських легкоатлетів через відсутність придатних приміщень пору року чимало з них не тільки не припиняють занять улюбленим видом спорту, а й устигли вже після новорічно-різдвяних свят узяти участь у кількох традиційних змаганнях. Завдяки гостинності львів’ян, які завжди раді бачити в себе друзів-суперників із сусідніх областей Західної України.

Усе логічно. Чим гостріша конкуренція, тим імовірнішою є можливість домогтися прогресу в результатах. Місцевим спринтерам, для прикладу, на кого ж рівнятися, як не на підопічних заслуженого тренера України Михайла Васірука. Тільки в січні вихованці Тернопільських ОДЮСШ та ОШВСМ чотири рази приїжджали на відкриті першості Львівщини в різних вікових групах і щоразу не змарнували своїх шансів довести перевагу.

Скажімо, минулого вівторка, 17 січня, троє із шести учасників фіналу відкритого чемпіонату Львівщини серед дорослих у бігу на 60 метрів представляли Тернопільщину. І вирішальний забіг завершився на їхню користь: переміг студент Тернопільського національного педагогічного університету Володимир Допта (6,7 с), другим фінішував майстер спорту зі стрибків у довжину Сергій Крук (6,8 с), а четвертим — ще один майбутній педагог Руслан Удодов (7,0 с).

Не подумайте, до речі, що найтитулованіший з нинішнього покоління підопічних Михайла Степановича в розквіті літ вирішив змінити спеціалізацію. Спринтерський біг — один з ефективних засобів відновлення після прикрої травми ступні, отриманої Сергієм у тому ж Львові наприкінці грудня минулого року на «Дні стрибуна». Тим паче, що в секторі для стрибків у довжину цього разу гідні суперники не зголосилися. Для перемоги вистачило скромного, зважаючи на все ще присутні больові відчуття і відсутність через них останнім часом спеціалізованих тренувань, польоту на 6 метрів 70 сантиметрів.

А третім «золотом» порадувала досвідченого наставника студентка Тернопільського педагогічного ліцею Руслана Муравська. Як і під нещодавнього відкритого юнацького чемпіонату Львівщини, в секторі для стрибків у висоту дівчина випередила конкуренток завдяки вдалій спробі на висоті 160 сантиметрів. Гідне поваги і досягнення ще одного переможця та срібного призера юнацької першості Олександра Мельника із Зборівської ДЮСШ. Підопічний Володимира Небельського, на якого невдовзі очікує випускний шкільний бал, упевнено почувався і в компанії дорослих, виборовши третє місце в бігу на 3000 метрів — 9 хвилин 49 секунд.

Натомість підопічні іншого ветерана тренерського корпусу Євгена Кармелюка так само у вівторок, 17 січня, приміряли регалії відкритого чемпіонату Хмельницької області з легкої атлетики в приміщенні. В секторі для стрибків у висоту студентка Тернопільського національного педагогічного університету Христина Стефанишина завоювала чемпіонський титул, підкоривши планку на висоті 170 сантиметрів. Другими фінішували ще один майбутній педагог Олександр Хома (200 см) і молодша тезка чемпіонки Христина Яцула, а третім — учень Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Назар Вовчок (195 см).

Усі, нагадаю, як і спринтери, є вихованцями розформованої Тернопільської ОДЮСШ «Колос» сільського товариства. А ось новостворену Тернопільську ОДЮСШ з літніх видів спорту, наскільки можу зробити висновок з інформації, наданої федерацією легкої атлетики Тернопільщини, не пробувши там і півроку, невдовзі залишать. Їхній наставник, не знайшовши спільної мови з керівництвом навчального закладу, подав заяву на звільнення. Не все вочевидь те «золото», що блищить непродуманими реформами нинішніх можновладців обласного рівня.

На фото: майстер спорту Сергій КРУК виборов у Львові «золото» в улюбленій дисципліні і фінішував другим у спринті на 60 метрів.

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