Платитимуть по-новому

Тернопільська ОДПІ нагадує про нововведення, які сталися після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та змін до Податкового кодексу. З нового року змінено ставки для платників єдиного податку — фізичних осіб-підприємців.

Для тих, хто зареєстрований у першій групі, ставки встановлено у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і з першого січня сума єдиного податку складає 160 гривень. Для представників другої групи ставку податку «прив’язали» до розміру нової мінімальної зарплати в 3200 гривень і підприємцям доведеться щомісячно сплачувати 640 гривень. А для третьої групи ставка в три відсотки від доходу затверджена для зареєстрованих платників ПДВ, п’ять відсотків — для тих, хто не є платником ПДВ.

У Тернопільській ОДПІ також повідомили, що реквізити рахунків для сплати єдиного податку станом на 4 січня 2017 року не змінені.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ