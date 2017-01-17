Самі свинку вигодували, самі м’ясо продали, — то й податки не платіть

…Але тільки в тому випадку, якщо доходи від продажу власної продукції тваринництва не перевищують п’ятдесяти мінімальних заробітних плат. Тобто 160-ти тисяч гривень на рік.

Такий неоподатковуваний розмір, за повідомленням Тернопільської ОДПІ, законодавці передбачили в оновленому пункті 165.1.24 Податкового кодексу України. Коли ж уторгували більше, зобов’язані передусім подати до податкової інспекції довідку із сільської, селищної, міської рад чи ради об’єднаної територіальної громади про самостійне розведення і відгодовування продукції тваринництва. А потім ще й сплатити податки із суми, яка перевищує згадані 160 тисяч.

Натомість, коли довідки — катма, доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах: вісімнадцять відсотків податку на доходи фізичних осіб та півтора відсотка військового збору.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ