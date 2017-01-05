Спортивна зима за тенісним столом

Залозецький селищний комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на Зборівщині організував для учнівської молоді рідного населеного пункту та навколишніх сіл відкритий Новорічний турнір з настільного тенісу. Змагання, як розповів директор центру Богдан Омельчук, стали складовою частиною всеукраїнських масових стартів «Спортивна зима».

За нагороди, встановлені Тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», в спортивному залі місцевої спеціалізованої ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов сперечалися юні майстри малої ракетки двох вікових груп. У молодшій, де змагалися учні сьомих-дев’ятих класів, не було рівних господарям Анастасії Дуді і Мар’янові Беркиті. Тільки переможцям поступилися їхні товариші по навчанню Анастасія Бегун і Ростислав Назаревич. А відзнак за третє місце удостоїлися Вікторія Дробняк з Гаїв Розтоцьких та Олексій Оболонін.

Натомість перипетії турніру учнів 10—11 класів засвідчили, що і в сусідніх селах настільний теніс надзвичайно популярний. Хоча господарі Юлія Паляниця з Андрієм Романишиним першістю не поступилися, а Мар’яна Сивак виборола друге місце, інші призові місця дісталися гостям — Лілії Безкоровайній з Мильного та Вікторові Селезньову і Назарові Сухецькому з Гаїв Розтоцьких.

Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами і пам’ятними призами.

На фото: лауреати відкрито Новорічного турніру з настільного тенісу в Залізцях Зборівського району.

Фото з архіву Богдана ОМЕЛЬЧУКА