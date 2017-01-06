Фахівці Тернопільської ОДПІ нагадали, що в 2017 році транспортний податок збережеться. Його платниками стануть фізичні та юридичні особи (в тому числі і нерезиденти), які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі віком до п’яти років включно та середня ринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Оскільки з першого січня мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень на місяць, не важко порахувати, що йдеться про автомобілі, дорожчі одного мільйона двохсот тисяч гривень. Як визначити, чи коштує стільки ваша легківка? За затвердженою Кабінетом міністрів України методикою, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. Перелік таких авто щороку, до 1 лютого, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ