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04.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Уже й до двох мільярдів недалеко

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Упродовж січня–грудня 2016 року Зведений бюджет України отримав від платників обласного центру та Тернопільського району один мільярд 897 мільйонів 727 тисяч гривень податкових надходжень. Про це повідомила заступник начальника Тернопільської ОДПІ Лариса Березюк. 

Понад один мільярд 47 мільйонів з них отримали місцеві бюджети. А Державний бюджет — майже 850 мільйонів гривень. Цікаво також дізнатися, що лідером серед надходжень є податок на доходи фізичних осіб, якого загалом надійшло 844,6 мільйона гривень.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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