Іван — чемпіон, Наталія — рекордсменка

Першого дня XXII всеукраїнських змагань з легкої атлетики в приміщеннях «Різдвяні старти», які 9—10 січня відбулися в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, успішно виступили відомі тернопільські майстри спорту Іван та Наталія Стребкови. Вихованці Тернопільської ОШВСМ і ФСТ «Динамо» відзначилися в бігу на 1500 метрів.

Позавчора в післяобідню пору першим продемонстрував свою майстерність Іван Стребков. Узявши старт у найсильнішому з трьох забігів, без особливих зусиль довів перевагу над конкурентами, майже на чотири секунди випередивши на фініші срібного призера. Причому тільки йому вдалося вкластися в норматив кандидата в майстри спорту — 3 хвилини 54,10 секунди.

Натомість під час забігу жінок, які вийшли на бігові доріжки відразу за чоловіками, гідними одна одної суперницями стали киянка Анжеліка Шевченко і Наталія Стребкова. Залишивши далеко позаду конкуренток, вирішили долю головного призу в цій дисципліні на останніх метрах дистанції. Перемогла столична бігунка. А Наталія Стребкова, відставши на 0,93 секунди, окрім відзнак за друге місце, може бути задоволена ще й титулом нової рекордсменки Тернопільщини в бігу на 1500 метрів у приміщенні серед жінок і молодих атлеток віком до 23-х років — 4 хвилини 28,13 секунди.

Цікаво, що попереднє досягнення (4 хвилини 29,50 секунди) протрималося без місяця два десятиліття. В лютому 1996 року його встановила одна з колишніх наставниць подружжя талановитих бігунів Тетяна Борейко (тоді ще Купінська), яка відзначилася під час змагань у Львові. А нині Іван і Наталія Стребкови займаються під керівництвом столичного спеціаліста Ігоря Сташка і тренера Тернопільської ОШВСМ Олександра Степанюка.

На фото: Іван і Наталія СТРЕБКОВИ.

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