І знову першими привітали лауреатів

Стежачи за перипетіями чоловічої естафети, якою сьогодні, 11 січня, розпочався п’ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу, вітчизняні прихильники цього виду спорту, без сумніву, пережили так званий ефект дежавю. Навіть без нашого земляка Дмитра Підручного, все ще змушеного відновлюватися після перенесеного під час новорічно-різдвяної паузи вірусного захворювання, квартет українців не тільки склав гідну конкуренцію лідерам світового біатлону, а й удруге в сезоні фінішував четвертим.

І нехай ідеальним у всіх компонентах біатлонного мистецтва колективний виступ Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Семакова, Віталія Кільчицького не назвеш, відчуття відповідальності за командний результат обернулося для них коли не сторицею, то здатністю двічі за місяць повторити краще за останні чотири роки досягнення.

Тож багато втратили ті, хто не зміг переглянути естафетні перегони в прямому ефірі. Витримавши стартовий натиск конкурентів, Прима відправив Семенова на дистанцію п’ятим — через чотирнадцять секунд після лідера. А той, уже позбувшись болісних відчуттів у нозі, зміг завдяки високій швидкості проходження дистанції підняти збірну навіть на друге місце. Щоправда, три використані запасні патрони збільшили відставання від росіян до 27-ми секунд. Та, незважаючи на це, впевненість двох лідерів квартету передалася далеко не найшвидшим в світовій еліті їхнім партнерам.

Два промахи натуралізованого українця Семакова, який напередодні продемонстрував напрочуд влучну стрільбу в Обергофі, мабуть таки, трохи вибили з колії. Зате огріхи партнера виявилося під силу виправити Віталієві Кільчицькому з Новояворівська на Львівщині. Аби після 53-секундного відставання на старті з шостої позиції повернути команду на завойовану в словенській Поклюці четверту, встановив ледве не снайперський рекорд на завершальній стрільбі стоячи, влучно розстрілявши всі п’ять мішеней за фантастичні навіть для сучасного біатлону сімнадцять(!) секунд.

Не менш захоплюючою за виступ українців виявилася і боротьба трійки лідерів на завершальному відрізку. Німець Сімон Шемпп, який минулої неділі зумів під час мас-старту випередити на фініші самого француза Мартена Фуркада, не витримав темпу норвезького ветерана Еміля Свендсона. А той, не задовольнившись цим локальним досягненням, у фінішному секторі здолав і росіянина Антона Бабікова з його п’ятнадцятисекундною перевагою на виході зі стрільбища після завершального вогневого рубежу. Французи ж цього разу, до речі, фінішували тільки дев’ятими. Вже на першому етапі їх підвів старший брат Мартена Сімон Фуркад.

У четвер, 12 січня, прихильники біатлону очікують не менш захоплюючого видовища і під час жіночої естафети. В збірній України, як і в словенській Поклюці, на трасу вийдуть Ірина Варвинець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна. Наших землячок, щоправда, тренери поміняли місцями. Завершувати естафету цього разу довірили капітанові жіночої збірної.

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