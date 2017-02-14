Андрій Антонюк знову на підйомі!

Після того, як три з половиною роки тому Андрій Антонюк ще вісімнадцятирічним виборов титул віце-чемпіона світу з греко-римської боротьби серед юніорів, в його спортивній кар’єрі були як нові перемоги, так і прикрі невдачі. Нічого дивного, зрештою, коли зважити на те, що в боротьбі непереможним уважали і досі вважають хіба знаменитого Івана Піддубного.

На щастя, прикрі травми, без яких навряд чи обходиться жоден борець, позаду. І непростий перехід у дорослий спорт з допомогою першого наставника, нинішнього директора Тернопільської комунальної ДЮСШ, заслуженого тренера України Андрія Телебана та старшого тренера збірної області, майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського вдалося здійснити без відчутних передусім для психології атлета втрат. А тому нині дізнаємося про все нові і нові його здобутки.

Останній — тріумф на чемпіонаті України серед атлетів віком до 23-х років, який уже в лютому відбувся в Харкові. Причому саме така оцінка — геть не бажання автора цих рядків прикрасити досягнення земляка. У ваговій категорії до вісімдесяти кілограмів саме борці цієї вікової групи є фаворитами і серед дорослих. На останньому дорослому чемпіонаті України, який торік у жовтні відбувся в Запоріжжі, Андрій у фіналі поступився чинному бронзовому призерові чемпіонату Європи серед атлетів до 23-х років, харків’янинові Ярославові Фільчакову.

Разом, щоправда, поїхали тоді на листопадовий Кубок європейських націй до румунського Бухареста, де допомогли збірній вибороти «срібло» цих командних змагань. Натомість розвиток подій під час нової зустрічі на килимі головного конкурента засвідчив, що Андрій Антонюк сповна заслужив право на реванш за невдачу в Запоріжжі. Долаючи у чвертьфіналі опір вінничанина Іллі Бугаєва, в півфіналі — Ігоря Дідика з Миколаєва, студент Тернопільського національного економічного університету подумки, без сумніву, обмірковував уже план на головну сутичку, який з наставниками неодноразово обговорювали.

І саме завдяки чіткому дотриманню тернопільцем обраної тактики Ярославові Фільчакову рідні стіни так і не змогли допомогти, а фахівці відразу ж присвоїли Антонюку неофіційний титул «Майстер контратаки» турніру. Харків’янин нестримно йшов уперед, натомість підопічний Телебана і Ліщинського, тричі опинившись із суперником на межі килима у, здавалося би, безнадійних ситуаціях, неодмінно виривав у нього такі бажані та необхідні для перемоги бали.

Разом із золотою медаллю і грамотою новому чемпіонові України серед атлетів віком до 23-х років вручили і путівку на чемпіонат Європи цієї вікової групи, який на початку квітня відбудеться в угорському місті Сомбатгей.

На фото: Андрій АНТОНЮК разом з наставниками Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ та Андрієм ТЕЛЕБАНОМ біля Тернопільського замку; новоспечений чемпіон України Андрій АНТОНЮК після церемонії нагородження в Харкові разом з головою суддівського комітету Олегом СОБЧУКОМ, Андрієм ТЕЛЕБАНОМ, Володимиром ЛУЧАНКОМ та Олександром НОВАЧКОМ.

Фото Василя БУРМИ та з архіву Андрія ТЕЛЕБАНА