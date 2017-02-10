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10.02.2017 автор:  Богдан Дікальчук

А для дітей — забави

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Під час спортивно-мистецького «Свята зими», яке завтра, 11 лютого, відбудеться в Тернополі, чимало приємних несподіванок очікує і на найменших мешканців міста. В парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка, на острові «Чайка», Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення опівдні розпочне «Дитячі забави». 

Дітвора віком від чотирьох до шістнадцяти років разом з батьками зможе взяти участь у перегонах на санчатах, різноманітних естафетах і зимових іграх, а також навіть без ковзанів пограти в хокей.

На всіх учасників забав очікують подарунки  від партнерів центру — торгових марок «Ласунка» і «Микулинецькі напої», магазинів спортивного одягу для всієї сім’ї «Спортландія» та обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення

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Богдан Дікальчук

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