А для дітей — забави

Під час спортивно-мистецького «Свята зими», яке завтра, 11 лютого, відбудеться в Тернополі, чимало приємних несподіванок очікує і на найменших мешканців міста. В парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка, на острові «Чайка», Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення опівдні розпочне «Дитячі забави».

Дітвора віком від чотирьох до шістнадцяти років разом з батьками зможе взяти участь у перегонах на санчатах, різноманітних естафетах і зимових іграх, а також навіть без ковзанів пограти в хокей.

На всіх учасників забав очікують подарунки від партнерів центру — торгових марок «Ласунка» і «Микулинецькі напої», магазинів спортивного одягу для всієї сім’ї «Спортландія» та обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення