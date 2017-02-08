Вікторія «Вікторії-92»

У спортивному залі Козівської ДЮСШ уже всімнадцяте відбувся традиційний турнір з міні-футболу пам’яті колишнього спортивного інструктора цукрового заводу Ігоря Михайлечка. Під час змагань, організованих районним ФСТ «Колос», свою майстерність продемонстрували дев’ять місцевих команд і гості з бережанських «Хаток».

Аматори із сусіднього району, варто визнати, відзначилися передусім непоступливістю. До четвірки кращих потрапили, не вигравши в основний час жодного з трьох проведених поєдинків. У своїй групі спочатку поступилися футболістам з Будилова — 1:3. А потім були два нічийних підсумки і надзвичайна холоднокровність гравців у серії пенальті. Після успіху в протистоянні з командою з Геленків завоювали путівку до стадії плей-оф, а в чвертьфіналі здолали футболістів з Теофіпілки.

І лише в півфіналі спортивна фортуна відвернулася від бережанців. Обмінявшись в основний час зустрічі з «Вікторією-92» з Вікторівки двома влучними ударами, в третій підряд міні-футбольній лотереї змушені були визнати перевагу конкурентів. Та розвіювати розчарування від невдачі впевненою перемогою над командою з Таурова в матчі за третє місце — 6:1.

Натомість футболістам «Вікторії-92», які захищали честь найкращого спортивного села району, такий безкомпромісний поєдинок, без сумніву, допоміг і під час вирішального матчу за перехідний трофей традиційного турніру з командою Будилова. Знову нічия 2:2 в основний час і три надзвичайно потужні та точні удари в серії пенальті без шансів для голкіпера суперників. Після довгоочікуваного тріумфу радість уболівальників з Вікторівки можна було зрозуміти.

Окрім перехідного кубка переможцям, усім лауреатам дісталися в нагороду грамоти і премії.

Ярослав БІЛИЙ,

студент факультету філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

На фото: «Вікторія-92» з Вікторівки — переможець традиційного турніру з міні-футболу пам’яті Ігоря Михайлечка.

Фото з вільних джерел