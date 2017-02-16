Гідний фіналу матч

У Хмельницькому визначилися лауреати Кубка України з футзалу серед дітей 2006—2007 років народження. В суперечці шістнадцяти колективів початківців успішно виступили підопічні Ростислава Ціха з Тернопільської ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту.

Наші юні земляки надзвичайно потужно провели групову стадію турніру, впевнено здолавши всіх трьох конкурентів. А півфінальний поєдинок між ними і ровесниками зі Сміли на Черкащині фахівці з уболівальниками одностайно визнали гідним вирішального матчу за трофей. Напружене протистояння тривало до останніх секунд і, на жаль, завершилося не на користь юних футзалістів з Тернополя — 3:4.

Під час же фінальних зустрічей уже ніхто не сумнівався, хто стане переможцем. Тернопільці не залишили шансів «Дунаю» з Ізмаїла на Одещині (9:0), а черкащани стали володарями кубка, здолавши команду з Городенки Івано-Франківської області — 3:1. Найкращим захисником турніру організатори визнали Віталія Муца з Тернопільської ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту.

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