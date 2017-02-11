Дорогу молодим?

Проведені вчора і сьогодні, 10—11 лютого, в австрійському Хохфільцені спринтерські гонки чемпіонату світу з біатлону подарували прихильникам цього виду спорту надзвичайно яскраву і напружену суперечку за медалі. Чоловічі перегони, які завершилися трохи більше двох годин тому, здається, перевершили жіночі: долю чемпіонського титулу вирішили навіть не чотири, а 0,7(!) секунди.

І в обох спринтах лідери загального заліку Кубка світу не змогли завоювати «золото». Хоча і були надзвичайно близькими до цього. Німкеня Лаура Далмайєр, яка, щоправда, вже разом з партнерами по збірній зійшла на верхню сходинку п’єдесталу після змішаної естафети, фінішувавши, змушена була спостерігати, як не менш ідеальну за неї гонку провела головна конкурентка Габріела Коукалова. Хоча на завершальних метрах дистанції сили стрімко залишали чешку, все ж чотири секунди переваги втримати зуміла.

Натомість француз Мартен Фуркад разом з наставниками вочевидь перемудрували з раннім четвертим стартовим номером. Траса на початку змагань здавалася ідеальною, але, на їхнє нещастя, рвучкий і перемінний вітер на початку перегонів змусив незаперечного фаворита по разу промахнутися на кожному з двох вогневих рубежів. Стрімким бігом по дистанції Мартен, звичайно, постарався максимально компенсувати втрачене. Однак серед тих, хто стартував у завершальній групі спортсменів, усе ж знайшлося двоє атлетів, яким після ідеальної стрільби виявилося під силу не програти неперевершеному французові більше двадцяти секунд, необхідних тому для подолання одного штрафного кола.

Про фініш у виконанні Бенедикта Долля і Йоханнеса Тінгнеса Бьо загалом уже згадав. Хіба уточню, що після сьогоднішнього відчутного потепління більше сил на боротьбу з розбитою трасою залишилося саме в німецького стріляючого лижника. Десять секунд переваги норвежця після завершальної стрільби остаточно розтанули вже на останніх сантиметрах. І знесилений Йоханнес довго не міг потім піднятися на ноги. Програвати менше секунди чемпіонові на десятикілометровій дистанції неприємно навіть тоді, коли на двадцять дві з лишком випередив самого Мартена Фуркада. В жінок, до речі, «бронза» теж дісталася француженці — колишній лижниці Анаїс Шевальє. Тій самій, яка під час останньої жіночої естафети Кубка світу на завершальному відрізку випередила Олену Підгрушну в боротьбі за третє місце.

Зі стриманим, так би мовити, оптимізмом вітчизняні вболівальники сприйняли виступ у спринті своїх співвітчизників. Проблеми, які переслідують українських стріляючих лижників протягом усього сезону, мабуть таки, перед головним стартом нікуди не поділися. Тому й не дивно, що найкращий результат показала наймолодша з них, 22-річна Анастасія Меркушина. На дебютному для тернопільської динамівки дорослому чемпіонаті світу наставники, без сумніву, про медаль не згадували, вимагали від неї показати лишень максимум, на що здатна. Вийшло дуже навіть непогано — найкраще особисте досягнення в компанії дорослих. За влучної стрільби зуміла фінішувати десятою, відставши від переможниці на 55,3 секунди.

А ось квартет лідерів збірної передусім постраждав саме через промахи. Через дві незакриті мішені найшвидшій в жіночій збірній Юлії Джимі не вдалося піднятися вище 22-ї позиції (1 хвилина 16,2 секунди відставання від переможця), Олені Підгрушній — 34-ї (1 хвилина 40 секунд). Аналогічно і в перегонах чоловіків. Хоча Дмитро Підручний уже встиг поскаржитися, що біглося сьогодні важко, з тими ж двома промахами, що і у Фуркада, відстав від нього на традиційний часовий відрізок — у межах хвилини. І єдиним серед земляків потрапив до залікової зони, фінішувавши 28-м. На відміну від Сергія Семенова. Надзвичайно сильний порив вітру під час стрільби стоячи обернувся для нього трьома промахами і 41-ю позицією з відставанням в 1 хвилину 40,3 секунди.

Уже завтра, 12 лютого, на чемпіонаті світу не менш захоплююче видовище — спочатку жіноча, а пізніше і чоловіча гонки переслідування. Програма «Експерти біатлону» пропонує тернопільським прихильникам цього виду спорту, починаючи з одинадцятої ранку, подивитися першу з них у пабі «Тернопільська кнайпа» на вулиці Йосипа Сліпого,7 разом з віце-чемпіонкою зимових Олімпійських ігор 1998 року Оленою Петровою і віце-чемпіонкою світу 2003 року, мамою Анастасії Меркушиної Іриною Меркушиною.

На фото: Анастасія МЕРКУШИНА під час найкращого для себе спринту в компанії дорослих на чемпіонаті світу в Хохфільцені; лауреати чоловічого спринту Йоханнес Тінгнес БЬО, Бенедикт ДОЛЛЬ і Мартен ФУРКАД.

Фото з вільних джерел