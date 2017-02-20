До рідного джерела набратися наснаги

Наприкінці чемпіонату світу в австрійському Хохфільцені сподівання вітчизняних прихильників біатлону таки виправдалися. Жіноча збірна України в складі чернігівки Ірини Варвинець, киянки Юлії Джими, і двох наших землячок, вихованок обласних фізкультурно-спортивних «Колос» з «Динамо» Олени Підгрушної та Анастасії Меркушиної виграла срібні медалі в естафеті.

Захоплюючі естафетні перегони відбулися в п’ятницю, 17 лютого, а вже вчора, 19 лютого, відразу після завершення двох гонок з масового старту на світовому чемпіонаті одну з їхніх головних героїнь, олімпійську чемпіонку Олену Підгрушну зустріли в Тернополі. Ні не дивуйтеся. Телепортації, звісно ж, не відбулося. Разом з Іриною Варвинець Олена в завершальній дисципліні участі не брала. Тож обоє виявили бажання, не гаючи ні миті, повернутися в Україну, аби перед сьомим етапом Кубка світу в корейському Пхенчані на день-другий довше побути вдома з рідними і близькими.

У затишному ресторані в центрі міста зібралися батьки спортсменки, її наставники, заслужені тренери України Ігор Починок, Олег Бунт, Павло Клочко, рідні і друзі. Після традиційних поцілунків з обіймами далі всі разом ніби ще раз пережили ті хвилюючі миті, коли на завершальному відрізку четвертого етапу Олена в боротьбі за «срібло» блискуче перемогла француженку Марі Дорен Абер із чешкою Габріелою Коукаловою, зайвий раз довівши, що українська жіноча естафетна четвірка залишається однією з найсильніших у світі.

Розповіла Олена Підгрушна, звичайно, і про всі інші гонки під час головного старту сезону, і про успіхи подруг по команді, і про плани на три завершальні в сезоні етапи Кубка світу. Її ж саму не менше цікавили місцеві новини. Як у нелегкий для тернопільського біатлону час працюється друзям, які вже самі нині тренують підростаюче покоління, як справи в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України, яке очолює.

А на завершення — традиційні фото на згадку з олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною, яка вже вдруге на світових чемпіонатах завоювала срібну медаль в жіночій естафеті.

На фото: Олена ПІДГРУШНА разом з Павлом КЛОЧКОМ, Світланою КРИКОНЧУК, Олегом БУНТОМ, Ігорем ПОЧИНКОМ і Тетяною БУРИК.

Фото Лариси БУНТ