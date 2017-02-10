Зима трековикам не перешкода

У Львові визначилися лауреати зимового чемпіонату України з велосипедного спорту на треку. Під час змагань, які розпочалися ще минулої суботи, а завершилися вчора, 9 лютого, щедрий урожай нагород зібрали тернопільські гонщики, які в обласній школі вищої спортивної майстерності займаються під керівництвом Володимира Павелка.

Нині вже дорослі вихованці велосипедної бази обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту освітянського міністерства головним чином «полювали» на «золото». І двом студентам Тернопільського національного економічного університету, майстрам спорту міжнародного класу вельми посміхнулася удача. Сказане передусім стосується Тараса Шевчука. До перемог в омніумі і медісоні додався ще й спільний з Віталієм Гринівим тріумф в командній гонці на чотири кілометри. Останній же може похвалитися ще чемпіонським титулом у престижній індивідуальній гонці та бронзовою медаллю в омніумі.

Без нагород не залишилися ще двоє наших земляків. У скретчі друге місце виборов Іван Хомів, А в командному спринті третім фінішував Артем Авдалян.

Фото Володимира ПАВЕЛКА