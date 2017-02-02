Зміни для адвокатів та нотаріусів

З 1 січня 2017 року набрали чинності суттєві зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Встановлено, що базою нарахування єдиного внеску для платників (крім фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку), є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи. Причому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць. З 2017 року, у разі, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Нагадаємо, що мінімальний страховий внесок – це сума внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Також з 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку та підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу. Однак ця норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. У тому числі адвокатів і нотаріусів.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ