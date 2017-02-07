«Колос» запрошує всіх

Традиційні відкриті змагання з лижних перегонів провело минулої неділі, 5 лютого, Тернопільське районне ФСТ «Колос». До участі в них запросили як початківців з районної ДЮСШ, так і ветеранів.

Шкода лишень, що погода перед новим похолоданням зі снігопадом засмутила крижаним дощем і від перегонів на підготовленій тренером з Мишковичів Ігорем Сцібайлом трасі довелося відмовитися. Та не біда. На засніженому полі за м’ясокомбінатом, де теж регулярно займаються біатлоністи з лижниками, вдалося звільнити від льодового полону придатну для змагань ділянку. А приїзд у гості до вихованців районної ДЮСШ з відділень у Мишковичах, Великій Березовиці та Острові біатлоністів з Підгороднього, без сумніву, додав усім азарту.

Утім не лише досвідченішим стріляючим лижникам Олександрі Меркушиній, Мажені Зорій, Іванні Пазинюк та Іванові Рогацькому, які вже і на всеукраїнських стартах виступали, вдалося відчути смак перемоги. В своїх вікових групах кращими стали також Соломія Плаксива, Надія Лоза, Тарас Костюк, Олексій Качурай і Владислав Недогонь з Мишковичів. А в перегонах ветеранів суддівська колегія зафіксувала першість тернопільця Олександра Парфутка і Петра Хутка з Козови.

Голова Тернопільського районного ФСТ «Колос» Іван Кульбіцький нагородив лауреатів грамотами і цінними призами.

На фото: вгорі — молодша сестра Анастасії МЕРКУШИНОЇ Олександра, яка нещодавно стала срібною призеркою юнацького чемпіонату України з біатлону в естафеті, знову довела, що і зі старшою від себе на п’ять років Іванною ПАЗИНЮК може на рівних змагатися; під час змагань.

Фото автора