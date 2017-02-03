Кому необхідно задекларувати доходи до 3 травня

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, мають стати на облік у податковій інспекції як самозайняті особи. Такі вимоги Податкового кодексу України.

Подати звітність за 2016 рік вони зобов’язані до 3 травня 2017 року. А термін сплати визначеного в деклараціях податкового зобов’язання — 28 липня.

Незалежна професійна діяльність — це участь у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ