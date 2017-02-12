Кубкові звитяги тернопільських стрибунів

Під час Кубка України з легкої атлетики в приміщенні, який учора, 11 лютого, відбувся в столиці нашої держави Києві, відзначилися передусім тернопільські стрибуни. Відразу двом з них удалося стати найкращими в своїх дисциплінах.

За розкладом надзвичайно насиченої одноденної програми змагань, до якої увійшли фінали в трьох десятках видів, першою фортуна посміхнулася досвідченому 29-річному майстрові спорту Дмитрові Чорноті, яким в обласній школі вищої спортивної майстерності опікується Євген Кармелюк. Невдовзі після опівдня увійшовши до сектору стрибків потрійним, з першої спроби захопив лідерство. А найкращою стала третя, гарантувавши Дмитрові відрив у дванадцять сантиметрів від срібного призера — 14 метрів 92 сантиметри.

У той же час проходила суперечка і в секторі для стрибків у висоту, де змагалися двоє інших підопічних Євгена Кармелюка, але з ДЮСШ Тернопільського району. Хоча на п’єдестал пошани піднятися не змогли, виступили доволі впевнено. П’яте місце майстрові спорту Олександрові Хомі приніс стрибок на два метри. Відразу ж після нього, взявши попередню висоту 195 сантиметрів фінішував Назар Вовчок.

А вже під завісу турніру настав час і майстра спорту зі стрибків у довжину Сергія Крука, який теж удосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ. Вислухавши зауваження і побажання наставника, заслуженого тренера України Михайла Васірука після короткого польоту в першій спробі, 23-річний член збірної України в трьох інших удалих неодмінно приземлявся за семиметровою позначкою. І найкраща на 7 метрів 49 сантиметрів, мабуть, уже свідчить про те, що після отриманої наприкінці минулого року травми атлет поступово набирає оптимальні кондиції. Навіть попри те, що тернопільські майстри «королеви» під час зимового сезону для цього не мають елементарних умов. Для повноцінних тренувань, скажімо, доводиться регулярно вирушати до Львова.

Не залишилися без кубкових відзнак і бігуни. Третє місце на дистанції 1500 метрів виявилося під силу завоювати майстрові спорту Наталії Стребковій — 4 хвилини 28,4 секунди. Підопічна Ігоря Сташка та Олександра Степанюка теж захищає честь Тернопільської ОШВСМ. І, звичайно ж, теж прагнутиме якнайуспішніше виступити на головному старті зимового сезону — чемпіонаті України, який 17—19 лютого відбудеться в Сумах.

Наостанок же про неприємне. Ще одну бронзову медаль у бігу на 3000 метрів завоювала вихованка Тернопільської ОШВСМ Наталія Олійник. Однак на цих змаганнях спортсменка, яка нещодавно вийшла заміж, без жодних на те підстав уже представляла Київську область. Порушивши правила переходу з однієї обласної федерації в іншу, спортсменка ризикує бути покараною. Адже правила переходів кандидатів до збірної України Всеукраїнською федерацією нині встановлені доволі жорсткі. Втім, ніхто Наталії в рідному краї, звісно ж, не ворог. Можна було, на переконання відповідального секретаря Леоніда Дахновського, все по-людськи пояснити. А не вимикати телефони та уникати під час змагань у столиці зустрічі з представником збірної Тернопільщини…

На фото: вгорі — Дмитро ЧОРНОТА; стрибок виконує Сергій КРУК.

Фото з вільних джерел