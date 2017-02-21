Медалі лише в подружжя Стребкових

У манежі Сумського державного університету наприкінці минулого тижня, 17—19 лютого, відбулися головні всеукраїнські старти зимового легкоатлетичного сезону. Призерами чемпіонату України серед дорослих і молоді віком до 23-х років пощастило стати і двом нашим землякам — подружжю бігунів Наталії та Івана Стребкових.

Обоє відзначилися на дистанції 3000 метрів. З інтервалом приблизно в п’ятнадцять хвилин минулої суботи спочатку на бігову доріжку вийшли жінки. Поборотися за чемпіонський титул серед дорослих Наталії не вдалося — фінішувала третьою. Однак показаний час — 9 хвилин 27,09 секунди означав, що Наталія не тільки встановила особисте досягнення і новий рекорд області, а й до «бронзи» головного турніру додала ще «золото» молодіжної першості.

Натомість після забігу чоловіків Іван Стребков удостоєний срібної медалі. Показаний атлетом час — 8 хвилин 5,51 секунди тільки на оті соті миті гірший за кваліфікаційний норматив відбору на березневий чемпіонат Європи в столиці Сербії Белграді. Міг би наш земляк, без сумніву, їх «наздогнати». Але ж підопічний Ігоря Сташка та Олександра Степанюка, який нині разом із дружиною займаються в обласній школі вищої спортивної майстерності, не міг знати, що переможця забігу дискваліфікують і його третє, непрохідне на європейську зимову першість, місце перетвориться на прохідне друге. Тому результатами свого виступу навряд чи задоволений. Без виконання кваліфікаційного нормативу навіть на 0,51 секунди перепустки на міжнародні старти не отримати.

Іншим нашим землякам поборотися за нагороди не вдалося. Не дивина, зважаючи на умови, чи, точніше, відсутність умов для повноцінних тренувань узимку. Втім варто відзначити виступ стрибуна у висоту Олександра Хоми з ДЮСШ Тернопільського району. Підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів, підопічний Євгена Кармелюка в турнірі дорослих виборов восьме місце, в молодіжній першості — шосте. А досвідчений Дмитро Чорнота, який під керівництвом цього ж наставника займається в ОШВСМ, посів сьоме місце в потрійному стрибку — 15 метрів 40 сантиметрів. Також сьомим, але в молодіжній першості в бігу на 60 метрів фінішував Володимир Допта — 7,09 секунди. В Тернопільської ОДЮСШ спринтер займається під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука.

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