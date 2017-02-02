Нема умов, зате є медалі

Хоча нормальних умов для занять узимку тернопільські легкоатлети як не мали, так і не мають, нагороди всеукраїнських змагань їм і далі під силу завойовувати. Ось і після чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших, який учора, 1 лютого, завершився в Запоріжжі, скарбничка збірної області поповнилася ще двома медалями.

За відсутності травмованого студента коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василя Макуха, який в Тернопільській ОДЮСШ тренується під керівництвом Богдана Дуди, за честь спринтерів краю гідно постояли підопічні іншого наставника цього навчального спортивного закладу, заслуженого тренера України Михайла Васірука. Наче у воду дивився Михайло Степанович, коли запевняв півтора тижня тому: упевнені виступи під час нещодавніх відкритих першостей Львівщини неодмінно вселять віру у власні сили обом його вихованцям.

І вже на перших у цьому році всеукраїнських змаганнях студентові педагогічного ліцею Олександрові Підліпчуку вдалося те, чого останні два сезони неодмінно досягав Макух. У вирішальному забігу на 60 метрів рівних йому, за винятком Олександра Савенка із Черкащини, не було. Причому фаворитові цієї вікової групи здобути перемогу за явною перевагою не дозволив до останніх метрів, відставши на 0,13 секунди — 7,14.

На відзнаку неодмінно заслуговує також учень Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Назар Флисник. До вирішального забігу земляк Сергія Крука пробився, поступившись у своєму півфіналі тільки Савенку і випередивши Підліпчука. Тож саме останній потрапив до фіналу не напряму, а за найкращим часом серед тих, хто не зміг на попередній стадії фінішувати першим чи другим. Щоправда змагатися на рівних з чемпіоном і віце-чемпіоном, коли ті вмикають максимальні швидкості, Назарові ще не під силу. Показані в півфіналі 7,30 секунди стали найкращими в трьох забігах. У медальному ж фінішував сьомим — 7,34 секунди.

Якби там не було, але із завданням-мінімумом, запланованим знову ж таки з огляду на відсутність сприятливих умов для тренувань узимку, тернопільські атлети впоралися. Однак однією медаллю не обмежилися завдяки іншому підопічному Богдана Дуди, теж ліцеїстові Владиславові Кравчуку. На дистанції 2000 метрів з перешкодами виборов третє місце, заслуживши компліментів не менше за чемпіона та срібного призера. Тільки троє серед двох десятків атлетів претендували на фінішному відрізку на медалі. А доля нагород з’ясувалася на останніх метрах, коли призери завершили біг з інтервалом у дві з половиною секунди.

Серед тих же, кому потрапити до числа призерів не вдалося, передусім згадаю студентку педагогічного ліцею Руслану Муравську, яка в секторі для стрибків у висоту виборола четверте місце. Для того, аби претендувати на «бронзу», підопічній Михайла Васірука доведеться подолати психологічний бар’єр на висоті 165 сантиметрів — на п’ять сантиметрів вищий за показаний нею в Запоріжжі результат і на три — за найкраще особисте досягнення. Восьмим у спортивній ходьбі на 5000 метрів фінішував Назарій Шилівський, який в Тернопільській ОДЮСШ з літніх видів спорту займається під керівництвом Віри Зозулі. Все більшої впевненості у власних силах набуває також Олександр Мельник із Зборівської ДЮСШ. У бігу на 3000 метрів підопічний Володимира Небельського виборов дев’яте місце, а на вдвоє коротшій дистанції — десяте. В естафетному бігу 100+200+300+400 метрів Назар Флисник, Олександр Підліпчук, Андрій Мархевка і Вадим Трач показали сьомий час.

У командному заліку збірних дитячо-юнацьких спортивних шкіл легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ — одинадцяті з 57-ми аналогічних спортивних навчальних закладів. До десятки найкращих не вистачило одного бала.

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