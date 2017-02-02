Під час кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців Державна фіскальна служба України готова кожному прийти на допомогу. Саме з цією метою в Електронному кабінеті платника функціонують кілька консультаційних сервісів.

Сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді» створено з метою забезпечення зручності платників, які бажають отримати відомості про доходи в електронному вигляді. Для цього в розділі «Подання заяв, запитів для отримання інформації» особистого кабінету необхідно з використанням електронного цифрового підпису створити та направити запит, який може подати тільки фізична особа — платник податків для отримання інформації про себе. Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків надаються в електронному вигляді за останні три роки (поквартально), причому відомості за останній звітний період надаються через 60 днів після його закінчення.

Сервіс «Декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді». У відкритій частині Електронного кабінету платника фізичні особи можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію. А в розділі «Введення звітності» особистого кабінету можуть з використанням ЕЦП подати декларацію в електронному вигляді. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року (№ 821) «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року, № 859».

Детально ознайомитися з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid. Також матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів розміщено в банері «Декларування доходів громадян».

Проконсультуватися, відвідати тренінги та отримати практичну допомогу в заповненні декларації можна й у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ