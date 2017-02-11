Не наш трофей. Зате з нашою допомогою

Сьогодні, 11 лютого, в Києві визначилися володарі Кубка України з волейболу. В жіночому фіналі за почесний трофей сперечалися южненський «Хімік» і тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз».

На жаль, і третє в сезоні протистояння з незаперечними фаворитками вітчизняного волейболу завершилося не на користь підопічних Віктора Туркули. Для того, аби довести свою перевагу, команді колишнього головного тренера «Галичанки» Андрія Романовича знову вистачило мінімально необхідних для перемоги трьох партій. У першій з них клас шестиразових чемпіонок України і, віднині, вже чотириразових підряд володарок кубка особливо дався взнаки — 25:14.

У двох інших Олені Туркулі з молодшими подругами ніби вдалося нав’язати суперницям боротьбу. Однак у кінцівках і цих сетів волейболістки з Одещини виглядали переконливішими — 25:22, 25:21. Залишається хіба порадіти за колишніх волейболісток «Галичанки» Катерину Дудник і Діану Карпець, яким Андрій Романович довірив місце в стартовій шістці.

Найкращим гравцем фінального матчу організатори визнали сербську діагональну «Хіміка» Міну Томич. А до символічної збірної увійшли зв’язуюча Алла Політанська, центральні блокуючі Інна Молодцова (обидві — «Хімік») та Оксана Мадзар («Галичанка»), догравальниці Катерина Дудник та Анастасія Чернуха (обидві — «Хімік»), діагональна Анна Єфременко («Галичанка»), ліберо Аліна Степанчук («Хімік»).

Переможниць в окремих номінаціях нагородили ветерани вітчизняного волейболу, олімпійські чемпіони Віктор Михальчук, Федір Лащонов, Володимир Іванов та Олена Соколовська.

Також трьох партій вистачило, аби визначити володаря Кубка України серед чоловічих команд. Львівський «Барком-Кажани» здолав харківський «Локомотив».

На фото: володарки Кубка України серед жіночих команд, волейболістки южненського «Хіміка». У верхньому ряду третя і четверта зліва — Катерина ДУДНИК і Діана КАРПЕЦЬ, другий справа — Андрій РОМАНОВИЧ.

Фото із сайту Федерації волейболу України